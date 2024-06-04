家族榮耀之繼承者丨梁靖琪一直被指靠梁家樹　Toby演技大躍進證非「靠父幹」

▲ Toby演技進步唔少。

由佘詩曼、林峯主演的TVB重頭劇《家族榮耀之繼承者》內，視后佘詩曼一貫地好演技，其他一班「老戲骨」、羅嘉良、許紹雄、余安安演出也入木三分外，此外不少演員亦有表現突出，當中飾演「丘芷嵐」（Nana）的梁靖琪（Toby）今次演技大升呢。

昨晚（6月3日）《家族榮耀之繼承者》內，Toby與「視帝」級人馬羅嘉良在泳池邊的「父女」戲，虐心演出，不少網民表示感動到喊，亦有網民表示看過今次Toby演出後，為昔日對她的評擊作道歉。

Toby在劇中飾演性格驕縱的丘家大小姐，由起初自我任性，到發現自己驚天身世秘密，隨即陷入迷失、瘋癲，Toby完美演繹角色的落差。

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家族榮耀之繼承者丨Toby演技獲肯定

而昨晚一集，受身世真相大受打擊的Toby，一臉頹容坐泳池邊借酒消愁，爸爸羅嘉良見狀上前關心，父女對話為之感動，Toby更攬着羅嘉良哭成淚人，盡顯二人的父女之情。

這幕戲雖然只有短短數分鐘，但卻非常虐心，Toby亦成功演繹對身世「有口難言」的無奈及痛苦，使觀眾對她角色由恨生憐，一致好評。

劇集播出後，Toby亦在個人社交平台留言感謝羅嘉良這位「爸爸」，說：「多謝撈家（指羅嘉良）你呢個Daddy無論眼神表情定對白，完全令我秒速入戲，好鍾意好鍾意呢場戲，由拍攝到而家，再三睇個心都好痛。記得呢場戲拍足三個鐘，我喊足三個鐘，真係喊到對眼腫曬，但一切都係值得嘅！」

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Toby發文後，不少網民亦留言表示支持，有網民更力撐指：「 呢場真係好心痛～唔使理D人話靠父幹，努力係會有人見到」

其實，自Toby出道以來，因為她是前無綫高層梁家樹女兒身份，一直飽受網民評擊，更有人嘲諷她「成功靠父幹」，不過經過「丘芷嵐」一角，Toby演技終備受肯定，不少觀眾大讚她演技大躍步，亦有網民對於昔日的惡意批評表示要向Toby道歉。

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