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執法者們丨 馬國明驚拍激情戲　陳瀅對動作戲有興趣想做打女

娛樂

撰文： 陳曉柔

發布時間： 43 分鐘前

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馬明驚拍激情戲。

視帝陳豪﹑馬國明﹑黃宗澤（Bosco）、羅子溢、吳啟華、洪永城﹑陳瀅﹑蔡潔﹑劉穎鏇和梁競徽等人，昨晚（6月3日）出席邵氏網劇《執法者們》煞科慰勞宴。

執法者們丨黃宗澤與蔡潔「升呢」夫妻演虐心戀　Bosco拍打戲拍到驚捱足200腳

互讚對方記對白叻

劇中馬明與陳瀅為廉政公署部門，二人一起接受訪問透露有感情線。提到今次為二人首次合作，陳瀅曾讚對方記對白很叻，對此她說：「有時我們會即場再改對白，馬明是記得很快。」

馬明即讚對方同樣記對白很叻：「她也很少NG，有時一單案件有不同案例﹑人名，也是幾難說的對白，她也沒有問題。」

馬明與陳瀅互讚對方。（陳曉柔 攝）

馬明怕拍激情戲

問到二人的感情線是否十分淡，馬明說：「淡淡地，我幾喜歡這種感覺，不同下下那麼激情，不用很像羅子溢咀得那麼勁。(若果要拍子溢那種激情戲，是否會考慮？）我有點害怕，錫到洪永城也呷醋。」

談到阿瀅也很少拍親熱戲，她說：「也有一次，就在《黃金有罪》與洪永城，那時他還未結婚。」

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二人望拍動作戲

另外，今次Bosco為劇中的「動作擔當」，馬明自言想有多些動作場口，大呼今次「唔夠喉」：「自從我拍完《隱形戰隊》後就很喜歡拍動作戲，上了癮，今次就主要是Bosco打鬥戲較多，我覺得男生拍動作戲很有型。」

至於阿瀅也望將來可以拍動作戲：「我就不太喜歡用槍，因為女生較細力，自己較喜歡打打踢踢。」

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