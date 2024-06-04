遊菲注意｜菲律賓宿霧水母激增　女遊客慘遭螫傷 頸留逾百傷口　醫生1原因籲：勿用清水沖洗

【菲律賓/旅遊/水母/紅疹/潛水】旅遊注意！踏入夏季，菲律賓旅遊熱點宿霧水母數量暴增，有遊客前往潛水賞鯨時，遭水母咬了過百處傷口，患處紅疹褪去後仍痕癢不止。當地漁業水產資源局呼籲，遊客應遠離水母「泛濫」的地方，以保障自身安全。有醫生提醒大眾，遭水母螫傷後勿要用清水沖洗，恐會令情況更嚴重。

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綜合台媒及 《公視新聞網》報道指，一名台灣女遊客5月29日前往菲律賓宿霧墨寶潛水，翌日再到歐斯陸賞鯨，雖然當時身穿水母衣及配戴手套，但頸部至胸口位置並未有做防護措施，因此下水後遭大批水母螫咬，傷口將近上百個，泛起一大片紅疹。

事主無奈指，下水前當地人亦沒有提醒她們水中有大量水母，加上水母體積「小到肉眼都看不太到」，因此被咬時未有發現。她當日於水中停留約半小時，上岸後才感到頸部和下巴輪廓處出現觸電般的痛癢感：「癢到就是其實我在台灣有帶藥過來，但是完全沒有用，(要去)救護站拿氨水跟醋才有用，才會止癢，但是被水母咬過的地方，其實大概要4天才會消腫，然後其實是會留疤的。」

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疑氣溫升高致「水母大爆發」

據悉，當地媒體早前曾發布相片，指薄荷島邦勞島海域上出現大群密集水母的，當地漁業水產資源局亦呼籲勸遊客最好遠離這些地方。在菲部落客「熊熊來七逃」接受媒體訪問時指，近期菲律賓氣溫突然急升，導致海水溫度也會上升，浮游生物增多，因此水母導致聚集覓食，坦言今年數量較過去大幅增長。

水母螫傷急救步驟

台灣皮膚科醫生游鴻儒呼籲大眾，遭水母螫傷後勿要用清水沖洗，否則恐令毒液滲出：「在海水旁邊沖，能夠把裡面的毒針沖掉是最好，沖越久越好。」整形外科陳柵君醫生則提出以下3大急救步驟：

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醫生：確保傷口獲消毒 降發炎、疤痕增生風險

對於在泳灘遭海洋生物誤傷，皮膚科專科醫生陳厚毅接受訪問時指出，首先應盡快為傷口消毒止血，再觀察傷口範圍及嚴重程度，適時求醫。如無法了解該海洋生物是否具有毒性，建議亦可拍下照片，求醫時再轉交醫生參考。

由於海水雜質多，陳厚毅醫生強調必須確保傷口獲妥善清潔，否則容易出現發炎、潰爛，甚至日後出現疤痕增生的風險。如想避免遭海洋生物誤傷，他建議下水時可穿上適合水上活動的運動長衫、長褲及鞋子，同時兼具防曬效果。不過，他提醒嚴重濕疹患者或皮膚有傷口人士避免接觸海水，以免皮膚受感染，令病情加劇。

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