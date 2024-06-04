  • 25°C
香港時間 : 2024604日 (二) 14:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遊菲注意｜菲律賓宿霧水母激增　女遊客慘遭螫傷 頸留逾百傷口　醫生1原因籲：勿用清水沖洗

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 25 分鐘前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

【菲律賓/旅遊/水母/紅疹/潛水】旅遊注意！踏入夏季，菲律賓旅遊熱點宿霧水母數量暴增，有遊客前往潛水賞鯨時，遭水母咬了過百處傷口，患處紅疹褪去後仍痕癢不止。當地漁業水產資源局呼籲，遊客應遠離水母「泛濫」的地方，以保障自身安全。有醫生提醒大眾，遭水母螫傷後勿要用清水沖洗，恐會令情況更嚴重。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life︱面對生活煩惱＋工作壓力好壓抑　坐禪動作＋調息練習助調和心境

綜合台媒及 《公視新聞網》報道指，一名台灣女遊客5月29日前往菲律賓宿霧墨寶潛水，翌日再到歐斯陸賞鯨，雖然當時身穿水母衣及配戴手套，但頸部至胸口位置並未有做防護措施，因此下水後遭大批水母螫咬，傷口將近上百個，泛起一大片紅疹。

事主無奈指，下水前當地人亦沒有提醒她們水中有大量水母，加上水母體積「小到肉眼都看不太到」，因此被咬時未有發現。她當日於水中停留約半小時，上岸後才感到頸部和下巴輪廓處出現觸電般的痛癢感：「癢到就是其實我在台灣有帶藥過來，但是完全沒有用，(要去)救護站拿氨水跟醋才有用，才會止癢，但是被水母咬過的地方，其實大概要4天才會消腫，然後其實是會留疤的。」

點擊圖片放大
+4
+3

疑氣溫升高致「水母大爆發」

據悉，當地媒體早前曾發布相片，指薄荷島邦勞島海域上出現大群密集水母的，當地漁業水產資源局亦呼籲勸遊客最好遠離這些地方。在菲部落客「熊熊來七逃」接受媒體訪問時指，近期菲律賓氣溫突然急升，導致海水溫度也會上升，浮游生物增多，因此水母導致聚集覓食，坦言今年數量較過去大幅增長。

水母螫傷急救步驟

台灣皮膚科醫生游鴻儒呼籲大眾，遭水母螫傷後勿要用清水沖洗，否則恐令毒液滲出：「在海水旁邊沖，能夠把裡面的毒針沖掉是最好，沖越久越好。」整形外科陳柵君醫生則提出以下3大急救步驟：

點擊圖片放大
+4
+3

醫生：確保傷口獲消毒 降發炎、疤痕增生風險

對於在泳灘遭海洋生物誤傷，皮膚科專科醫生陳厚毅接受訪問時指出，首先應盡快為傷口消毒止血，再觀察傷口範圍及嚴重程度，適時求醫。如無法了解該海洋生物是否具有毒性，建議亦可拍下照片，求醫時再轉交醫生參考。

由於海水雜質多，陳厚毅醫生強調必須確保傷口獲妥善清潔，否則容易出現發炎、潰爛，甚至日後出現疤痕增生的風險。如想避免遭海洋生物誤傷，他建議下水時可穿上適合水上活動的運動長衫、長褲及鞋子，同時兼具防曬效果。不過，他提醒嚴重濕疹患者或皮膚有傷口人士避免接觸海水，以免皮膚受感染，令病情加劇。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【水母螫傷】下海拍戲被水母螫傷現大片水泡紅疹　男星陳學冬曝傷勢：如被一萬隻毒蚊咬【附正確急救處理方法】
10:36 2021/06/11
【水母螫傷】下海拍戲被水母螫傷現大片水泡紅疹　男星陳學冬曝傷勢：如被一萬隻毒蚊咬【附正確急救處理方法】
劇毒水母｜台灣海灘現逾千隻藍色透明水母　專家揭真身：世界第三毒水母
12:34 2023/11/30
劇毒水母｜台灣海灘現逾千隻藍色透明水母　專家揭真身：世界第三毒水母
【遍地海膽】大埔龍尾泳灘曾遍地海膽水母　康文署兩個月錄逾百泳客受傷
12:36 2021/08/25
【遍地海膽】大埔龍尾泳灘曾遍地海膽水母　康文署兩個月錄逾百泳客受傷

你可能感興趣

【水母螫傷】下海拍戲被水母螫傷現大片水泡紅疹　男星陳學冬曝傷勢：如被一萬隻毒蚊咬【附正確急救處理方法】
10:36 2021/06/11
【水母螫傷】下海拍戲被水母螫傷現大片水泡紅疹　男星陳學冬曝傷勢：如被一萬隻毒蚊咬【附正確急救處理方法】
劇毒水母｜台灣海灘現逾千隻藍色透明水母　專家揭真身：世界第三毒水母
12:34 2023/11/30
劇毒水母｜台灣海灘現逾千隻藍色透明水母　專家揭真身：世界第三毒水母
【遍地海膽】大埔龍尾泳灘曾遍地海膽水母　康文署兩個月錄逾百泳客受傷
12:36 2021/08/25
【遍地海膽】大埔龍尾泳灘曾遍地海膽水母　康文署兩個月錄逾百泳客受傷
健康問題 網絡熱話 醫生 紅疹 宿霧 菲律賓 台灣 潛水 水上活動

最高瀏覽

飲食攻略｜男大生戒1飲食習慣激減44磅脂肪肝都消失　醫生推16大食物消除內臟脂肪
飲食攻略｜男大生戒1飲食習慣激減44磅脂肪肝都消失　醫生推16大食物消除內臟脂肪
靚媽精明眼｜食油存放不當增致癌風險 兩款食油須存放雪櫃減變質風險
靚媽精明眼｜食油存放不當增致癌風險 兩款食油須存放雪櫃減變質風險
天使綜合症｜6歲兒患天使綜合症智力僅半歲　父母心痛孩子不能說話：可說一句多謝嗎？
天使綜合症｜6歲兒患天使綜合症智力僅半歲　父母心痛孩子不能說話：可說一句多謝嗎？
按摩釀禍︱30歲女游水突頭暈嘔吐　求醫揭按摩惹禍　醫生警告：1個位置絕不能按
按摩釀禍︱30歲女游水突頭暈嘔吐　求醫揭按摩惹禍　醫生警告：1個位置絕不能按
外遊點餐｜荷包蛋+煎蛋+太陽蛋+班尼迪克蛋 不同雞蛋煮法英文名稱
外遊點餐｜荷包蛋+煎蛋+太陽蛋+班尼迪克蛋 不同雞蛋煮法英文名稱