輪候公屋｜港媽輪候公屋7年首派友愛邨　1原因堅拒井字型樓獲網民撐：係我就會再等

▲ 港女輪候公屋7年首派友愛邨，1原因堅拒井字型設計獲網民支持「係我就會再等」。

【輪候公屋/排公屋/屯門友愛邨/71校網】輪候公屋多年，若派到不合心意的單位，未免會感到失落。有港媽近日於社交平台上發文，表示自己輪候公屋7年，首派屯門友愛邨愛廉樓井字型公屋。她指以往見過井字型公屋設計，加上自己畏高，因此對此類公屋感到害怕。日前她又和家人實地考察，最終仍選擇拒絕，「觀後感，全家一致退退退」。有網民留言指友愛邨設備齊全，交通方便，算是不錯的屋邨；不過也有網民明白井字型公屋的可怕，建議可以等二派。

▲ 港媽輪候公屋7年獲首派屯門友愛邨愛廉樓。（小紅書＠希之小筑）

屯門友愛邨｜女兒讀九龍區中一 不滿屯門井字型公屋

該名港媽於小紅書上發文，表示她們一家4口輪候公屋單位7年，近日獲首派屯門友愛邨愛廉樓單位，她表示「開心又失落，開心的終於派樓了，失落的這個是井字樓吧」。她又指女兒在九龍區就讀中一，由屯門出發上學會變得麻煩，最重要的是，樓主並不喜歡井字型設計，以往曾到朋友家，覺得井字樓走廊太過可怕，「覺得好沒安全感…唔敢行」。她亦表示自己畏高，看到高樓層的走廊便不敢前行。

井字樓確實有啲陰影，有次去朋友屋企，二十幾樓，一出門𨋢門口，行去走廊好驚，畏高唔敢行。

樓主事後亦與家人前往單位視察環境，一致決定放棄，等待二派，「觀後感，全家一致退退退」。

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屯門友愛邨｜網民支持二派：係我就會再等

帖文一出，有不少網民留言支持樓主等二派，表示「係我就會再等」，亦有同樣畏高的網民表示「企喺井字樓會心慌，腳震」。另外有網民指友愛邨除了比較舊之外，交通方便，設備齊全，不解為何樓主要拒絕首派。樓主後來回應「唔係自己屋，但係都想要自己舒心啲，（唔想）出現有啲唔好嘅野，還是俾自己一次機會」。

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