公務員加薪︱行會通過劃一加薪3%遜指標　港府：須考慮財赤

▲ 公務員事務局局長楊何蓓茵交代原因。（陳靜儀攝）

行政長官會同行政會議今日（4日）開會，會上通過公務員本年度加薪方案，所有公務員、即不分高中低層，加薪劃一3%，較薪酬趨勢淨指標低，可追溯今年4月1日生效。

公務員事務局局長楊何蓓茵今日下午見記者交代，她表示在過去一年，香港經濟重拾動力，料今年經濟進一步增長，而過去一年生活費用有增加，消費物價指數上升2.1%，私人市場薪酬淨指標亦為正數。在考慮到政府財政連續面對赤字的因素後，決定劃一加薪3%。

楊何蓓茵續指，現時公務員空缺率約達10%，在政府嚴格控制編制增長下，公務員整體編制為負增長，空缺數量減少2000個，整體工作量亦有增加，值得被肯定。

楊何蓓茵相信公務員除薪金外，都有一份服務社會的心。她強調除在薪酬上能反映對公務員的認同，亦會用其他方法提振公務員士氣。

薪酬趨勢調查早前公布結果，高層公務員淨指標＋4.01%，中層＋4.32%，低層＋5.47%。不過政府早前強調，行會決定本年度薪酬調整時，將考慮各因素，未必按照淨指標加薪。

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