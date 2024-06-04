  • 24°C
香港時間 : 2024604日 (二) 16:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

十優港姐︱麥明詩度蜜月盡情三點式放題　Louisa請「電燈膽」同行有貼心原因

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 42 分鐘前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

麥明詩、盛勁為完成7天浪漫蜜月之旅！

十優港姐麥明詩（Louisa）在今年3月與盛勁為（Keith）結婚「升呢」成為人妻，Louisa早前與老公盛勁為到馬爾代夫度蜜月，Louisa於昨日（6月3日）分享7日旅程的短片「放閃」！

原來盛生、盛太的蜜月之旅不是「二人行」，而是「四人行」，雖則有「電燈膽」同行，但片中的二人不時相視而笑，甜蜜得令人羨慕！

十優港姐丨麥明詩小時候自覺不及哥哥　麥媽媽用一招令女兒建立自信

麥明詩水著騷好身段

在此行蜜月之旅中，盛生、盛太住在早已獲安排浪漫布置的水上屋，再配上一望無際的無敵大海景，再加上潛往海底看海龜、魔鬼魚，相當寫意！

二人又大嘆美食、做Spa、在打卡位影相，相信二人都「叉爆電」！

而片段中最養眼的是Louisa換上不同的泳裝玩水，展現纖腰與白滑美腿，相當吸睛！

點擊圖片放大
+17
+16

有「電燈膽」同行

有網民好奇誰人為盛生、盛太操刀拍片，Louisa回應該網民的留言：「請埋經理人&助手一齊去，咁啱經理人都生日😛」。

Louisa難得不介意與經理人、助手一同享受旅程，又負擔起費用，最貼心的是記下經理人的生日，也趁同遊為對方慶生！

點擊圖片放大
+4
+3

最新影片推介：鄭則仕專訪

TOPick柴犬追星
神耆小子丨鄭則仕與孻仔同住喜獲好新抱　Kent哥榮升外父唔恨抱孫：我何必介入這些選擇

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩為丈夫慳錢找大量贊助　盛勁為：大家都睇到你嘅實力
16:43 2024/04/12
麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩為丈夫慳錢找大量贊助　盛勁為：大家都睇到你嘅實力
麥明詩盛勁為結婚丨盛勁為解釋曾抗拒結婚原因　親揭與十優港姐如何修成正果
12:03 2024/04/25
麥明詩盛勁為結婚丨盛勁為解釋曾抗拒結婚原因　親揭與十優港姐如何修成正果
十優港姐丨盛勁為與太太麥明詩齊上陣搵真銀　直言踏上人生新階段：更加重視規劃
18:10 2024/04/27
十優港姐丨盛勁為與太太麥明詩齊上陣搵真銀　直言踏上人生新階段：更加重視規劃
麥明詩盛勁為結婚丨十優港姐婚宴Po告一段落？　Louisa以11字回應網民
14:02 2024/04/29
麥明詩盛勁為結婚丨十優港姐婚宴Po告一段落？　Louisa以11字回應網民
十優港姐丨麥明詩與盛勁為馬爾代夫度蜜月　Louisa展Fit爆身段勁吸睛
15:21 2024/05/30
十優港姐丨麥明詩與盛勁為馬爾代夫度蜜月　Louisa展Fit爆身段勁吸睛
不一樣的爸媽｜麥明詩事業愛情名利大豐收 卻因童年遺憾上節目「投訴」麥太
01:46 2024/06/01
不一樣的爸媽｜麥明詩事業愛情名利大豐收 卻因童年遺憾上節目「投訴」麥太
十優港姐丨麥明詩小時候自覺不及哥哥　麥媽媽用一招令女兒建立自信
18:48 2024/06/01
十優港姐丨麥明詩小時候自覺不及哥哥　麥媽媽用一招令女兒建立自信

你可能感興趣

麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩為丈夫慳錢找大量贊助　盛勁為：大家都睇到你嘅實力
16:43 2024/04/12
麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩為丈夫慳錢找大量贊助　盛勁為：大家都睇到你嘅實力
麥明詩盛勁為結婚丨盛勁為解釋曾抗拒結婚原因　親揭與十優港姐如何修成正果
12:03 2024/04/25
麥明詩盛勁為結婚丨盛勁為解釋曾抗拒結婚原因　親揭與十優港姐如何修成正果
十優港姐丨盛勁為與太太麥明詩齊上陣搵真銀　直言踏上人生新階段：更加重視規劃
18:10 2024/04/27
十優港姐丨盛勁為與太太麥明詩齊上陣搵真銀　直言踏上人生新階段：更加重視規劃
娛樂機構 娛樂人物職業 娛樂行業 麥明詩 盛勁為 香港小姐 馬爾代夫

最高瀏覽

飲食攻略｜男大生戒1飲食習慣激減44磅脂肪肝都消失　醫生推16大食物消除內臟脂肪
飲食攻略｜男大生戒1飲食習慣激減44磅脂肪肝都消失　醫生推16大食物消除內臟脂肪
靚媽精明眼｜食油存放不當增致癌風險 兩款食油須存放雪櫃減變質風險
靚媽精明眼｜食油存放不當增致癌風險 兩款食油須存放雪櫃減變質風險
天使綜合症｜6歲兒患天使綜合症智力僅半歲　父母心痛孩子不能說話：可說一句多謝嗎？
天使綜合症｜6歲兒患天使綜合症智力僅半歲　父母心痛孩子不能說話：可說一句多謝嗎？
按摩釀禍︱30歲女游水突頭暈嘔吐　求醫揭按摩惹禍　醫生警告：1個位置絕不能按
按摩釀禍︱30歲女游水突頭暈嘔吐　求醫揭按摩惹禍　醫生警告：1個位置絕不能按
外遊點餐｜荷包蛋+煎蛋+太陽蛋+班尼迪克蛋 不同雞蛋煮法英文名稱
外遊點餐｜荷包蛋+煎蛋+太陽蛋+班尼迪克蛋 不同雞蛋煮法英文名稱