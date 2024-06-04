十優港姐︱麥明詩度蜜月盡情三點式放題　Louisa請「電燈膽」同行有貼心原因

▲ 麥明詩、盛勁為完成7天浪漫蜜月之旅！

十優港姐麥明詩（Louisa）在今年3月與盛勁為（Keith）結婚「升呢」成為人妻，Louisa早前與老公盛勁為到馬爾代夫度蜜月，Louisa於昨日（6月3日）分享7日旅程的短片「放閃」！

原來盛生、盛太的蜜月之旅不是「二人行」，而是「四人行」，雖則有「電燈膽」同行，但片中的二人不時相視而笑，甜蜜得令人羨慕！

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麥明詩水著騷好身段

在此行蜜月之旅中，盛生、盛太住在早已獲安排浪漫布置的水上屋，再配上一望無際的無敵大海景，再加上潛往海底看海龜、魔鬼魚，相當寫意！

二人又大嘆美食、做Spa、在打卡位影相，相信二人都「叉爆電」！

而片段中最養眼的是Louisa換上不同的泳裝玩水，展現纖腰與白滑美腿，相當吸睛！

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有「電燈膽」同行

有網民好奇誰人為盛生、盛太操刀拍片，Louisa回應該網民的留言：「請埋經理人&助手一齊去，咁啱經理人都生日😛」。

Louisa難得不介意與經理人、助手一同享受旅程，又負擔起費用，最貼心的是記下經理人的生日，也趁同遊為對方慶生！

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