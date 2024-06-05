職場文化｜港男放大假旅行被上司瘋狂傳訊息　 已讀不回被駡工作能力低

▲ 港男放大假去旅行被上司瘋狂傳訊息，已讀不回後被上司駡工作能力低。

【職場文化/職場辛酸史/上班一族/辦公室政治】難得有幾天假期，當然要出外走走放鬆一下心情，但私人時間還要工作，又是否應該呢？近日有港男在討論區呻訴，放大假期間已讀不回公司訊息，被上司責罵工作能力低，一肚氣大呻：「唔通去旅行放假邊做邊玩，先叫工作能力高？」

港男於上班一族討論區帖文，寫上「職場辛酸史之放假上司搵我冇覆=工作能力低？」，文中抱怨公司在旅行期間瘋狂發訊息，但港男看到後覺得不算太緊急，所以並沒有回覆。假期後回到公司上班，上司一大早走到他的坐位，先寒暄幾句問：「去旅行玩得開唔開心？」，接著如審犯般質問：「放假真係放假？完全唔理公司的事？」上司續說他放假的時候，公司有突發事情都會繼續跟進，但樓主聽畢，理直氣壯回答：「睇完都係普通事，唔需要用到我都可以解決！」點估到上司秒回：「即是你工作能力低囉！」一句話直接結案陳詞，讓港男覺得受委屈死得不明不白。

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帖文一出網民迅速留言，覺得港男如果有幸升到某一職位，就會明白上司的想法，「不在其位不謀其事屬好正常的事，除非打十年工都仍然是最低下層階級，否則當職位愈高，就愈大責任心。」意指等多幾年有具備升職的「能力」，公司才會考慮適當的人選。不過亦有網民認為是公司管理出問題，點擊圖片即睇網民意見：

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