最壞身教｜波波池上演「媽媽MMA」揮拳腳踢扯頭髮　爸爸場外「睇戲」女兒勸交

▲ 內地一間室內遊樂場，有媽媽在波波池內大打出手，上演「媽媽MMA」。

【國際兒童節/父母身教/MMA/波波池/室內遊樂場】父母言行影響小朋友！內地一個室內遊樂場於兒童節竟然上演「媽媽MMA」，網上流傳一段影片，兩女扭打一團，而且招招兇狠，包括揮拳、腳踢及扯頭髮，事發原因不明，有爸爸在場外舉機拍攝「食花生」，影片中更傳來一把兒童的聲音「不要打了」！

最新影片：

作為父母，就算情況再壞都不能用暴力解決。Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」於6月1日有一貼文「今日唔係兒童節，潑婦節至真」，貼文中有一段影片，見到兩名女子在波波池MMA，兩人格鬥期間互有攻守，先揮拳、後腳踢對方，最後甚至扯頭髮！而6月1日正值是國際兒童節，兩人打鬥原因不明。

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波波池外的爸爸沒有阻止，還「舉機」拍攝食花生，而影片中有一把小朋友聲音叫媽媽們「不要打了」，不過兩女當「耳邊風」繼續忘我地打交，影片最後有其他女士加入拉開兩人，並有一位小女孩上前勸交，最後影片告終。

這條「波波池媽媽MMA」影片引發網民熱議，網友留言指：「都當媽了顧慮一下孩子好嗎？別造成孩子心理陰影」、「本該是孩子的天堂，誰想到媽媽們玩的更開心」、老公都不敢出現，因為出現後，回家會被打到一樣，所以兩個人得老公趕緊一起躲在遠遠彼此安慰。

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