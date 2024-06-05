藥物百科｜35歲女偏頭痛日食12粒藥肝功能異常　醫生警告：止痛藥上限每天不可超1份量

【止痛藥／頭痛／肝臟】止痛藥是不少人的看門藥，但吃多可能有損肝臟。台灣一名35歲女子被頭痛問題纏繞多年，但她只會服食止痛藥舒緩，從不求醫找出病因。近年，她頻繁服食止痛藥，每天起碼吃12粒，偶然一次體檢發現肝功能異常求醫。有台灣醫生建議，若身體不適，還是盡快求醫找出病因為妙。

最新影片：

頭痛纏繞多年 日食12粒止痛藥

台灣家醫科醫生羅佳琳在當地健康節目《醫師好辣》中分享病例，指曾經有一名35歲女士多年來有嚴重偏頭痛的問題，但從來不求醫。直到近2、3年更是經常自行服食止痛藥，緩解痛楚。有一次，公司安排女事主做身體檢查，發現她肝功能異常遂求醫。羅醫生起初以為女事主可能平日睡太少或太疲勞，導致肝功能問題，但後來經問診，發現女事主有偏頭痛問題，多年來為了抑制頭痛，每天吃10至12顆止痛藥。女事主多年來受頭痛困擾，惟從沒看醫生找出真正病因。她續指，每次頭痛之前，雙眼都會先「看到閃光」，隨即劇痛就會襲來。

頭痛前有預兆 可能是「偏頭痛」

羅醫生推測，有這種先兆的頭痛屬於「偏頭痛」，一般止痛藥「治標不治本」，需要專門治療神經疼痛同的藥物方可治癒頭痛。故此，她建議女事主先停止服用止痛藥，並轉介其至神經內科作深入檢查和診斷。3個月後，女事主覆診時，慶幸肝功能已經恢復正常，纏繞多年的偏頭痛亦得以控制。

最佳食藥時機+每日上限

羅醫生指出，女事主頭痛是身體響起「警報」，若一直吃止痛藥「去除警報」，但沒有尋根究底找出頭痛的成因，只是治標不治本的做法。若真的要服食止痛藥抑制頭痛，羅醫生建議應該在「有預兆就吃」，不論是神經性頭痛或者發炎引起的疼痛，人只要一感覺到痛，精神就會開始緊張。她解釋，因為「緊張會讓疼痛加劇」，故此若是發炎性頭痛，應盡快吃消炎藥抑制患處發炎的情況，減少疼痛感覺；若是神經性頭痛，則在「有預兆的時候吃」，可以抑制神經過度放電，減少痛感。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

至於正常成年人每天吃止痛藥的上限是多少？羅醫生建議，一個正常成年人每天最多可攝取4,000毫克的止痛藥，以一顆止痛藥為500毫克計算，每個成年人每天上限可吃8顆止痛藥，且通常每逢4至6小時服用一次。她指出，人體若每天攝取超出4,000毫克，就要經過肝臟更大的代謝。

肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯。但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5