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親子自助餐｜西貢WM酒店自助餐買一送一　$293起任食生蠔/斧頭扒/生滾蟹粥

休閒消費

發布時間： 1 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

KKday推出西貢WM酒店自助餐買一送一，$293起任食生蠔、斧頭扒及生滾蟹粥等。

【靚媽精明眼/自助餐優惠/自助餐買一送一/西貢WM酒店/父親節自助餐】一家大小周末想去「香港後花園」西貢鬆一鬆，可以去鄰近碼頭的WM酒店咖啡廳食自助餐。KKday今日推出買一送一優惠，自助早午餐任食生蠔、安格斯斧頭扒、燒帆立貝、生滾蟹粥都只需$266起，晚餐更可任食鵝肝醬伴松露、香煎鵝肝等，父親節都有優惠，即睇詳情！

WM酒店咖啡廳推出「法式美食薈萃自助晚餐」，一系列法式佳餚包括鴨肉醬酥皮撻、鵝肝醬伴松露、香煎鵝肝伴無花果醬、迷你龍蝦包、香草烤野雞、紅酒燴牛肉、油封鴨腿長通粉等。當然不少得即開時令生蠔、冰鎮海鮮及全新即煮法式海鮮湯。最後以蒙布朗栗子撻、法式檸檬撻和巴黎圈等經典法國甜點。

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至於週末自助早午餐精選推介有冰鎮海鮮、即切魚生刺身、即開新鮮生蠔、龍蝦沙律牛角酥、澳洲安格斯斧頭扒、泰式燒帆立貝、英式炸魚薯條及生滾蟹粥等，而甜品方面有牛奶朱古力脆脆蛋糕、黑芝麻炭竹卷蛋等。

WM酒店咖啡廳自助餐優惠詳情

優惠期(預訂期)：2024年6月4日至6月10日23:59
用餐日期：2024年6月5日至7月31日
地址：香港西貢惠民路28號WM酒店LG樓層WM咖啡廳

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【KKday快閃限量搶–買一送一】
法式美食薈萃自助晚餐
用餐時間：18:30–21:30
優惠價：- 星期一至四$706/2位，平均$353/位（原價$1,294/2位）
              - 6月10日$826/2位，平均$413/位（原價$1,514/2位）

【KKday快閃限量搶–買二送二】
法式美食薈萃自助晚餐
用餐時間：18:30–21:30
優惠價：- 星期一至四$1,412/4位，平均$353/位（原價$2,587/4位）
              - 6月10日$1,652/4位，平均$413/位（原價$3,027/4位）

【KKday快閃限量搶–買三送一】父親節自助晚餐
用餐時間：18:30–21:30
優惠價：6月14至16日$2,402/4位，平均$600.5/位（原價$3,204/4位）

【KKday快閃限量搶–買一送一】週末自助早午餐
用餐時間：11:30–14:30
優惠價：星期六日$586/2位，平均$293/位（原價$1,074/2位）

【KKday快閃限量搶–買二送二】週末自助早午餐
用餐時間：11:30–14:30
優惠價：星期六日$1,172/4位，平均$293/位（原價$2,147/4位）

【KKday快閃限量搶–買三送一】
父親節自助早午餐
用餐時間：11:30–14:30
優惠價：6月15及16日$1,742/4位，平均$435.6/位（原價$2,324/4位）

【KKday快閃限量搶–買一送一】
平日半自助午餐
用餐時間：12:00–14:30）
優惠價：星期一至五$514/2位，平均$257/位（原價$942/2位）
*公眾假期除外

**以上已包括原價加一服務費

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