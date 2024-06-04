指控誹謗│張柏芝入稟指余毓興誹謗　要求移除不實誹謗言論道歉兼賠償

▲ 藝人張柏芝日前入稟高等法院，指控前經理人公司創辦人余毓興構成誹謗。（張柏芝工作室圖片）

藝人張柏芝日前入稟高等法院，指控前經理人公司創辦人余毓興，於抖音等社交媒體發布歌曲《以犬之名》，內容對張柏芝構成誹謗。張柏芝要求法庭頒令禁制余續發布有關不實言詞，並移除及撤回有關不實及誹謗指控，以及作出書面道歉和賠償。

原告張柏芝；答辯人余毓興。

入稟狀指，答辯人曾於2020年7月入稟指控原告，並錯誤地自稱是原告經理人。原告指，答辯人從來不是其經理人，並指經理人為已清盤的新亞洲娛樂聯盟集團有限公司(下稱HKAEG)，余亦明知從沒有給予4,000萬原告，實為HKAEG支付。基於HKAEG已清盤及由清盤人接管，原告與HKAEG之財務交往亦與答辯人無關。

入稟狀續指，答辯人早前入稟指控原告之訟訴，已排期於2025年12月3日審訊，預計需時8天。答辯人遂約於2024年6月1日與傳媒構通，並於抖音和TikTok等社交媒體發布言詞及片段，惡意令不實及對其誹謗之言詞經互聯網發布至全世界。

原告於入稟狀指，答辯人作出有關行為時，明知所用言詞及傳逹意思不實，意圖傷害原告，迫使原告以不合理條款就早前之訴訟和解，以及宣傳其娛樂事業。原告指答辯人發布前未有尋求原告之評論或警告，或給予原告機會作出紏正。原告現要求法庭頒下禁制令，禁制答辯人續發布有關誹謗言詞，移除和撤回不實誹謗指控，作出書面道歉和賠償。

記者：林育慧

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