六合彩︱端午金多寶頭獎$5,000萬　彩票將推售睇幸運攻略

▲ 六合彩周日推出端午金多寶攪珠。（資料圖片）

六合彩今晚（4日）有攪珠，頭獎基金800萬元。另外$5,000萬端午金多寶亦於今晚開售，周日（9日）攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎高達5,000萬元。

端午金多寶幸運號碼

為預留更多時間讓顧客購買金多寶彩票，原定本周四（6日）攪珠不會舉行。

近12次端午金多寶中，「30」攪出共5次最多，其次「10」攪出4次。另外多位幸運兒於金多寶攪珠，以複式獎券中獎。今年度6個金多寶中， 有5位幸運兒以複式獎券中頭獎。

客人如有8個心水號碼，可選擇每注$5「部份注項單位」購買8個號碼的複式獎券，即使用140元、購買共28個投注組合。

若其中1注攪出頭獎悉數6個號碼，除可贏得1注頭獎外，還可贏走12注三獎及15注五獎。而以每注$5購票，將獲公布每注獎金一半。

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