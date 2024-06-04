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過江龍｜台北Mister Donut聯乘Pokémon　限定$18大頭比卡超冬甩

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 2 小時前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

Mister Donut將於今年10月進駐香港，令大批冬甩Fans相當期待。一向不時推出限定聯乘款的Mister Donut，今次於台北店驚喜聯乘Pokemon，推出期間限定大頭比卡超冬甩，仲有醬油丸子！

今次Pokemon造型冬甩一套3款，分別有大頭比卡超和伊貝冬甩（台幣75元／約港幣$18），及精靈球波堤（台幣55元／約港幣$13）。比卡超為香蕉朱古力醬加鮮奶油口味，伊貝則為鹽牛奶朱古力醬加濃郁雲尼拿Custard。精靈球波堤就比較特別，內餡為蘋果Yogurt朱古力醬，酸酸甜甜，而波堤更加係煙韌控必食之選！

而於聯乘期間，飲品杯、外帶包裝盒通通都換上Pokemon包裝，超可愛！

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除左同可愛冬甩打卡，Pokemon粉絲絕對唔可以錯過其他聯乘商品！今次Mister Donut推出一系列實用又可愛嘅Pokemon家品，例如比卡超攬枕、隔熱墊，手機支架等等。攬枕更是比卡超攬住冬甩的造型，十分搞怪。

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