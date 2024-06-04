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靚媽精明眼｜淘寶618購物節推5大優惠　必搶¥99優惠碼+商品低至半價

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

淘寶618購物節推5大優惠，商品低至半價，每晚8時必搶¥99優惠碼。

【靚媽精明眼/淘寶618購物節/618購物優惠/菜鳥集運】淘寶一向是最受港人歡迎的網購平台之一，產品多元化之餘，不時更會推出優惠。最近淘寶天貓舉行「淘寶天貓618購物狂歡節」，由即日起推出5大優惠，每日限量提供¥99優惠碼，部分商品更低至半價，喜歡網購的大家不要錯過！

618購物節｜淘寶天貓推618購物節5大優惠

由即日起至6月20日晚上11時，淘寶天貓推出「淘寶天貓618購物狂歡節」4大優惠，包括限量送出¥99現金券優惠碼、購物滿指定金額可享折扣優惠等，部分商品更低至半價發售，當中涵蓋男女服裝、小型傢俬、收納用品、美妝用品等。往下即睇詳情！

淘寶618購物狂歡節優惠至6月20日。（Facebook@Taobao 淘寶）

618購物節｜1. 買滿¥300減¥50

跨店買滿¥300即減¥50，優惠使用次數無上限。

618購物節｜2. 官方立減商品85折

官方立減商品設有85折優惠，部分指定商品低至半價發售，當中包括有男女服裝、小型傢俬、收納用品、美妝用品等。

即睇支付寶購物匯款教學

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618購物節｜3. 限量搶¥99優惠碼

淘寶將於每晚8時派發限量¥99優惠碼，只要購物滿¥399即可使用。

618購物節｜4. 新用戶滿¥100減¥50優惠

淘寶新用戶於首次下單時，輸入優惠碼「FIRST618」即可享買滿¥100減¥50優惠，選用官方菜鳥直運標準，運費更可減¥20！

618購物節｜5. 集運送上門免附加費

由即日起淘寶菜鳥集運宣布取消直送上門「住宅附加費」，讓大家可以更抵的價格享用送貨服務，即使購買大型貨品時，亦毋須擔心運費問題！

淘寶天貓618購物狂歡節
優惠日期：即日起至6月20日晚上11時
優惠詳情【按此

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