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校長專訪︱大女是律師細女做醫生　英華校長媽媽自認嚴母分享3個教養心法

升學教育

撰文： 李盛芝

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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英華小學校長陳美娟自認嚴母，3個教養心法教出律師醫生女兒。

育兒之路不易，所有爸媽都是邊做邊學，直資男校英華小學校長陳美娟博士亦然。從小受父母嚴格的教導，亦曾被親友作互相比較，如今為人師表及母親，她深明教育孩子少比較，同時要有「三多」：多觀察、多認同、多讚美，找出他們的優點。

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時光荏苒，轉眼來了英華5年，連同馬鞍山靈糧小學，已當了19年校長，陳美娟亦不禁感嘆時間不留人。生於三姐弟的家庭，她是家中的老大，自小就被訓練要負起重擔，父母對她的要求份外嚴格，「媽媽爸爸需要我做得好好，凡事要盡心盡力，教我嚴己恕人」。

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育兒多稱讚忌比較

或者是從小被培養力求完美的性格，幾乎所有事她都做得出色，一直被長輩、老師寵愛有加，

但不理解明明做得很好，總是得不到實實在在的讚賞？

原來，每次出席親友之間的聚會，她都會成為眾矢之的，「好似擂台戰一樣」，大人們會互相比較子女的學業、品行等，久而久之，讓她在心坎裡留下烙印。

陳校長坦言，童年經歷助她訂立清晰的教育目標，「小朋友從小被比較，（成長之路）是過得不容易」。現今的家庭育有一至兩名小孩，她建議，

家長要多觀察、認同及讚美子女，聽聽他們心裡的話，亦要提醒自己切勿將「比較」掛在嘴邊，若看不到孩子的優點，就會出問題。

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嚴母出孝女

陳校長與丈夫育有兩名女兒，長女是律師，次女是醫生，在她眼中，女兒就是她的「小天使」。女兒出生以來，她都擔當在職媽媽的角色，不論在職場還是家庭均責無旁貸，

我會盡力當個100分媽媽，因為父母對我嚴格，無可否認，我對女兒的教導都是嚴格的。

她直言，會欣賞、發掘兩名女兒的長處，不將二人比較，她亦十分感恩女兒乖巧孝順。

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在男校工作5年，究竟教男生、女生有何大不同？陳校長笑言，「英華仔比我的女兒更聰明，他們可以學習的比以前多，能量更多，內涵亦很好」。她認為，教育男生需要創意，亦是她引以自豪擁有的優點，「我喜歡嘗試，天馬行空去創作，有變化的事我就覺得好玩」，所以她經常陪玩、陪讀，感受到男孩子們都很愛這位「校長媽媽」。

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