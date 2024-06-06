本地靈芝產品發展 權威機構數據與靈芝應用

傳統中藥應用已有多年的歷史，至今經現代科技驗證，已獲得國際認可，全球最權威的ISO國際標準及美國藥典，均已就中藥的質量標準制定了相關規範性文件。然而，香港自2003年起立法規管中藥至今，一些名貴的中藥如靈芝及冬蟲夏草，經過多年的發展研究與應用已多不勝數，可是消費者想查找相關專業知識，仍然有一定困難。

權威消費機構調查報告

本地消費者權威市場調查機構曾就中式保健產品包括靈芝產品，進行詳細的市場分析，調查發現靈芝、靈芝孢子及雲芝類產品是最多人選擇食用，值得注意的是，選擇服用含有靈芝、蟲草及三七產品中，只有2%受訪者表示因身體健康狀況欠佳而食用，而超過一半受訪者是於健康狀態良好下食用及經常食用。

▲ ISO國際標準及美國藥典委員會鑑別靈芝產品及原材料的標準規範。

一半以上人士知道或不清楚政府沒有監管健康產品

調查結果指出78.3%受訪者，知道或不清楚政府沒有監管保健食品的功效聲稱，但仍然無阻大眾選用相關產品及認同其聲稱的功效，以改善健康。反映大眾選擇中式保健產品似乎未有參照專業依據。而調查報告亦指出一個因靈芝孢子產品摻入雜質，並因此影響其肝臟功能的個案，更列出7種常見廣告手法刺激消費者的購買意欲，包括利用心理戰令人產生恐懼或潮流指標等字眼、引用專家引證、比拼方法突顯優勢、用家推薦、吸睛誇大字眼、籠統數據及前後對比方式， 因此提醒消費者選購中式保健品時，應多加注意。

▲ 權威機構調查所得，超過一半的受訪者知道或不清楚政府沒有監管健康產品。

▲ 78.3%受訪者知道或不清楚政府沒有監管保健食品的功效聲稱。

保健產品選購以專業為先

時至今日，本地保健食品的監管仍未完全規範化，市面上不少產品在法例上仍然被定義為食品，只受一般食品的法規監管，亦有部分法例協助監管功效聲稱，市面上有不少專家、名人和海外研究學者支持不同產品功效聲稱。然而，以中藥材為主的保健食品為例，要選購有保障的中式保健產品，應留意製造商是否一直從事中藥的專業監控；同時，由於中藥材的應用，是與中醫的理論密不可分，因此，擁有中醫專業指導下製作的產品，會較沒有指導的更有保證。由於中藥材成分天然，除了產地是影響產品品質的重要因素外，更重要是監控生產過程及出廠檢測質量，因為即使最好的產地來源，若生產過程摻入雜質污染或沒有高規格檢測製成品質量，食品即使於有效期內的品質免不了令人產生疑慮。

中藥保健品首選品牌信譽與獲國際藥品級認證的管理

現時市面上生產中藥保健品品牌眾多，絕大部分能提供安全可靠的產品，消費者選購時，應選擇質量更好、更為可靠及有效，緊記中醫藥是密不可分，自家品牌中醫指導下，以國際藥品級認證管理生產製造產品更為可靠。

位元堂始創於1897年，擁有百年歷史，本着「以誠意用心造藥，憑信譽繼往開來」宗旨，研發不同種類的中成藥及中式保健產品。以百年品牌中醫藥專業監製的產品，無論生產製程及嚴格品質檢測，均由歐洲藥品級生產質量認可標準規格管理，多種冬蟲夏草、靈芝產品，均由中醫藥專業監製，達至含量高、份量準、效果好。位元堂擁有全港最大中醫師團隊之一支援，中藥材質素獲No.1專業認可及香港最喜愛的中式保健品品牌認證，靈芝產品更於2008年獲得權威消費者機構認可質量。百年中醫藥專業品牌的堅持，從原材料、製造工序及製成品均嚴格監控，通過各項檢測確保品質。至今研發多款靈芝及蟲草系列產品，滿足您不同階段所需：

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百草靈芝皇精選六色野生靈芝，加入其他研究顯示具功效的靈芝品種：鹿角靈芝及松杉靈芝。

中醫藥古籍至現代的多項研究證實具多種保健功效，使用純靈芝成分生產製造，產品通過有效成分檢測，含量高於市場領先產品^，中醫藥專業認證內至外八大功效提升臟器健康

1. 煥活細胞，提升細胞活力

2. 提升身體SOD水平，擊退損害細胞因子

3. 防血管老化，改善血管壁細胞健康70%²

4. 益心氣，養心神，87%擊退失眠¹，恢復精神活力

5. 補肺腎之氣，針對壓力虛勞、飲食不思

6. 幫助脂質新陳代謝，減少肝內臟脂肪積聚

7. 守護心腦，改善記憶，護養心神

8. 外防流行病，維持第一道防線有效達97.6%¹

保健每日1粒，等於服食最少32朵珍貴靈芝精華*

*含量與中國藥典中所收載的靈芝多醣最低含量比較

^以靈芝多醣含量比較-2024年3月位元堂內部檢測報告

¹ Modern Journal of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine, 2019,

(5) : 567-570

² Indian Heart J. 2018 Sep-Oct;70(5):608-614.

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十年以上抗頑經驗，香港中成藥註冊產品，藥品級別，與一般保健及食品規格不同，中醫藥專業監製產品，特別適合頑症人士。

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（特約）