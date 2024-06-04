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鵪鶉蛋營養︱鵪鶉蛋有助於兒童大腦及生長發育 靚媽必知鵪鶉蛋5個健康益處

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鵪鶉蛋營養不及鷄蛋相差無幾。

蛋便宜且營養價值高深受靚媽靚太歡迎，除了鷄蛋外，鵪鶉蛋在港人餐桌上也是常見食物。原來一粒小小的鵪鶉蛋，營養價值不輸鷄蛋，但靚媽們對鵪鶉蛋的營養價值知多少呢？

鵪鶉蛋營養︱鵪鶉蛋營養不及鷄蛋？

雞蛋和鵪鶉蛋，邊種營養價值較高呢？營養師李杏愉分析過，無論鷄蛋、鴨蛋還是鵪鶉蛋，若以100克來計算，三種蛋的營養價值都是差差不多。一隻中型蛋約50克，含有約7克蛋白質及70卡路里.；至於一隻鵪鶉蛋約10克，含有1.3克蛋白質及16卡路里，以此計算兩者的的蛋白質及卡路里差不多，食5隻鵪鶉蛋等於一隻雞蛋。

即睇鷄蛋不同烹飪方法的熱量

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鵪鶉蛋營養︱鵪鶉蛋膽固醇很高？

根據2003年刊登於《Journal of Food Composition and Analysis》的科學研究顯示，1克鵪鶉蛋黃的膽固醇含量是12.1毫克，雞蛋蛋黃則為12.0毫克。換言之，進食下4-5顆鵪鶉蛋所攝取到的膽固醇，與進食1顆雞蛋相同。提提各位靚媽，美國於2015年已經取消了每天膽固醇攝取上限，因此不要再讓鵪鶉蛋揹上膽固醇高的黑鍋。

鵪鶉蛋營養︱鵪鶉蛋含豐富營養

公關達人利嘉敏曾撰文講述鵪鶉蛋的營養價值，1顆小小的鵪鶉蛋，含有非常豐富的維他命A、B1、B2和D，還有鐵、蛋白質、腦磷脂、卵磷脂，小朋友進食後會腦筋精靈，對貧血的女性有補血作用，也是虛弱老人或病者的上佳滋補品。中醫藥學早已記載，鵪鶉蛋味甘，性平，有補益氣血、強身健腦、豐肌澤膚之效；日本《養鴿》一書也把鵪鶉蛋定為「卵中佳品」。

必須要提及的是，鵪鶉蛋中富含的磷脂，有助於兒童的大腦發育；豐富的維生素B2更可以促進兒童的生長發育，建議兒童每日可進食3至4個鵪鶉蛋。

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鵪鶉蛋營養︱如何挑選鵪鶉蛋

挑選鵪鶉蛋的方法與鷄蛋不同，鵪鶉蛋殼上愈多棕褐色斑點，代表鵪鶉蛋的質量愈好。

即睇鷄蛋的儲存方法

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鵪鶉蛋營養︱鵪鶉蛋的飲食宜忌

公關達人利嘉敏曾撰文提醒，鵪鶉蛋不能與豬肝一起食用，否則臉部可能比較容易長出黑斑，兩者共食會妨礙黑色素排出體外。此外，鵪鶉蛋最好不要生食，勿與濃茶、豆漿一起食用，因為不利於消化。

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