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超市大搜查｜《LDK》8款潔面啫喱大比拼　3款奪A級強效清潔最平$42

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 56 分鐘前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

【LDK／止汗劑／身體異味／個人衛生／超市大搜查】不少人初步卸妝後都會再使用潔面啫喱，為臉部肌膚加強清潔。日本雜誌《LDK》近日以3大標準評測8款潔面啫喱，比較各款產品的清潔力、成分及使用感，並挑選出清潔能力最好的款式，當中包括松本清、Rosette、DR.CI:LABO等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售858日圓（約42港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

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3大標準評測潔面啫喱

《LDK》指出，不少人在卸妝後都會使用各種潔面產品，以加強清潔效果；而潔面啫喱擁有柔軟的啫喱狀質地，除了能夠徹底清潔臉部，濃稠的質地亦能讓護膚成分更易被皮膚吸收，減輕摩擦所帶來的傷害。

《LDK》以3大標準評測各款潔面啫喱：

  • 清潔力：首先把粉底塗抹在人造皮膚上，再把產品均勻地塗抹在上方，靜待一段短時間後，由專業人員檢查人造皮膚，評估清潔效果。
  • 成分：由專業人員檢查產品標籤，如有保濕成分、護膚成分等會加分，如有刺激成分則會扣分。
  • 使用感：由多名受測者實際使用產品，根據產品使用難易度、沖洗難易度、使用便利性等多方面進行評分。

8款潔面啫喱

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評測結果顯示，「DOT BUSTER [Vitamin C+] Enzyme Cleansing Gel」獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦，售價為1320日圓（約66港元）。

「DOT BUSTER [Vitamin C+] Enzyme Cleansing Gel」在清潔力評測中獲得滿分，測試結果顯示產品能完美地移除粉底和皮膚污垢；此外，它擁有4種神經醯胺保濕成分，可見此產品具有一定保濕能力，專家亦表示產品成分大多溫和，故不容易對皮膚構成傷害。

至於在3款獲A級評分的產品中，「松本清 Cleansing Gel 」只售858日圓（約42港元），清潔力同樣顯著，性價比甚高。

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