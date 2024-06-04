六四35周年｜李家超︰政府對「個別日子」立場清晰　要警惕有人借題發揮搞事

▲ 銅鑼灣一帶保安情況。（梁偉榮攝）

今日是六四事件35周年，亦是23條立法後首次六四周年，港府早前以「敏感日子」形容「6月4日」，被問到「六四」是否成為禁語、市民能否談論時，特首李家超稱，針對「個別日子」，政府立場清晰，即任何公眾活動都須守法。

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特首李家超今早出席行會前記者時稱，危害國家安全行為的風險會突如其來，「我們不要好了傷口便忘記痛楚。」又稱要警惕香港仍然有力量嘗試破壞香港的穩定和國家安全，要小心有人騎劫議題，借題發揮「搞事」，所以任何活動必須守法，按香港的法例進行。

李家超在回應英文提問時表示，政府會確保所有在公眾場合進行的活動都必須在法律範圍內進行，對於任何違法行為，執法機構都會採取相應行動。

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責任編輯：戴朗希