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職場女性｜全球最年長空姐患乳腺癌離世 70年來為照顧唐氏兒子只飛短途機

家事百科

發布時間： 2 小時前

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Betty70年來為照顧唐氏兒子只飛短途機。

你可曾想過一輩子只做一份職業，一幹便超過五、六十年，直至「七老八十」才退休？

以上情況在航空業並不罕見。

部分外資航空公司因為沒有工作年齡上限，只要你身體健康，能夠通過每年為期兩至三天的考試，當中包括要求速度與體力的測試，例如徒手打開和關閉沒有電源的機艙門（是把咱家航空公司選用的所有飛機型號的機艙門逐一打開和關上），又要在限時內完成所有緊急疏散的程序，還要正確地施行心外壓以及各種急救，一點都不能錯，必須百份百成功才算合格。

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說實話，我非常敬佩那些中年甚至大齡的機艙服務員，他們仍能像年輕人那樣充滿精力，年復一年用功溫習應付考試，行動依舊矯健，腦筋仍然清醒，最重要是他們都能保持一顆熱愛飛行的心，多年不變。

健力士世界紀錄「最年長空姐」保持者Bette Nash，上月因乳腺癌離世，享壽88歲。她於1957年入行，任職空姐接近70年，數十年來主要執勤波士頓至紐約的短途航班，因為方便她每日準時回家，照顧患有唐氏綜合症的兒子。

外資航空公司許多事情也論資排輩，無論是飛行航綫、年假安排、機艙工作崗位、機上負責的職務、航程中輪班休息的時段選擇，以至空姐寢室床位的選擇，都按機組人員年資排行而定。簡單而言，阿姐揀先，新丁排最後。

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有沒有人反對甚至推翻這種不公平的安排？倒沒有，可能因為文化氛圍，無論是員工或乘客都非常尊重資深員工，很欣賞他們對公司的忠誠，認為他們是公司的寶。

家有一老，如有一寶，也應用在航空業上。

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撰文 : 藍海寧 雲海漫遊

家庭教育 職場文化 唐氏綜合症

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