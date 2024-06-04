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執法者們 丨洪永城慢播細看太太激情戲　羅子溢透露楊茜堯一早知劇情

娛樂

撰文： 陳曉柔

發布時間： 2 小時前

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Tony對太太同子溢嘅激情戲點睇？

視帝陳豪﹑馬國明﹑黃宗澤（Bosco）、羅子溢、吳啟華、洪永城（Tony）﹑陳瀅﹑蔡潔﹑劉穎鏇和梁競徽等人，昨晚（6月3日）出席邵氏網劇《執法者們》煞科慰勞宴。

劇中Tony演律師，與林嘉華不乏對手戲，並指這個角色是「人渣律師」，喪盡天良；子溢則演熱血警察，同樣過足戲癮。

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慢播看太太激情戲

談到熱播劇《家族榮耀之繼承者》中，Tony的太太梁諾妍（Inez）與子溢有多場親熱場口，問到對方是否天天捧場追看，對此Tony接受訪問說：「整個故事，演員也十分好，當然他與太太那段要再慢播看清楚，幸好對手是子溢，有他照顧太太也很放心，因為始終她拍戲還是個新人，不過我見網上對其評論也不錯。（你給太太幾多分？）7分，10為滿分的話。」

羅子溢與洪永城。（陳曉柔 攝）

細心照顧Inez

提到早前子溢大爆在劇集開播前，Tony天天打給他與其傾談，更笑言對方叫二人放膽演繹，Tony即扮「唔記得」笑說：「臨拍前我有打給他，問他其實這場戲是否真的需要這樣做呢？」

子溢補充說：「當時我知道Inez懷孕，所以在動作上也會就住，經常叫她動作不要那麼大，有好好照顧她。」

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給太太意見演繹  茜堯一早知劇情

問到Inez為演戲初哥，有否問老公怎樣演繹，Tony說：「當然有，我給了她很多意見，不過聽講劇組給她的意見，就是叫她千萬不要用我教其那一套演繹這樣就對。」

至於問到子溢太太楊茜堯有否捧場收看其劇集，子溢說：「她有重看，因為一開始前也有給劇本她看，所以她知道有甚麼劇情。」

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