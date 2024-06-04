模範夫妻︱太太愛煮飯丈夫愛買餸洗碗 「天花板級別」模範夫婦的默契

▲ 《愛回家》劇照

他跟她是我心目中的模範夫妻。

雖然結婚多年，但每趟見到他倆，總是恩愛如昔。在別人眼中，他們個性大不同，喜好也不一樣。衣食住行（如他愛吃鹹她偏愛甜點）的要求，也很不一致，為甚麼能相處融洽，恩愛有加呢？

「大概是我們很有默契，懂得彼此分工，走位，補位吧！」

說的也是。就拿處理家務來說。她愛煮飯，他愛買餸洗碗，各有所好。所以新婚的日子，回到家中，他會把餸菜洗得乾乾淨淨，讓她下廚。吃過飯後，他會自動自覺去洗碗。一頓飯，就是如此這般分工了！

生了孩子，兩公婆也是分工如儀。晚上，他為了讓她睡得好，半夜那頓「奶」，他會起身來餵（當然連換片），因為他是那種就算半夜醒來，倒頭又可以大睡的人。不像她，半夜起床的話，要「數很多綿羊」也睡不著。

到孩子長大了，每晚父母都要幫他溫習功課。由於他是工程出身，自然就是負責孩子的數理科，愛文學的她負責孩子的中英文科。至於孩子的課外活動，體育類就由爸爸主導跟接送，藝術類則由媽媽負責安排。

這些日子以來，看到他夫妻兩各就各位，各司其職的分工，實在羨煞旁人。這也是在健康的婚姻關係中，不可或缺的一環。正如強調婚姻乃合作關係的專家Adler說過：婚姻是一種合夥的關係，不應該有一方享有較高地位。我是絕對認同的。

過去「男尊女卑」的時代已經過去，甚至「男主外女主內」的觀點也已經過時。認識不少夫妻，丈夫的廚藝比太太出色，也認識不少太太，他們在職場的發展都比先生出色。那又如何？最重要的是夫妻之間彼此尊重，互相包容。可能在某個階段，妻子全時間帶孩子，支持丈夫在外賺錢養家。到孩子長大了，丈夫也鼓勵妻子外出工作，重返職場。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

我是很有福氣的，因為老公深知道我不是那種「家庭主婦」型的太太，所以一直鼓勵與支持我在外工作，雖然孩子出生後也曾有過掙扎，但外子卻一直鼓勵我全時間工作，不要停頓下來。對此，我常心存感激，而我們分工合作的默契，也在這種互相鼓勵的關愛下逐漸建立，到今天更是配合得天衣無縫啊！

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5