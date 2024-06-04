TVB小花｜陳嘉慧與老公快閃旅行慶生　Erica過闊太生活被網民催拍劇

▲ 陳嘉慧（Erica）與老公快閃旅行慶生！

TVB小花陳嘉慧（Erica）在今年3月18日於社交網宣布誕下女兒喜訊，「升呢」人母的Erica在生日月密密「上水」分享近照與生活點滴，她在5月30日踏入28歲，就短暫放下女兒，與老公「快閃」到曼谷旅行！

TVB小花丨分享母女合照坐月氣色超好 陳嘉慧索「BB香」一臉滿足

陳嘉慧「快閃」慶生

Erica在社交平台分享生日之旅的感受：

生日快閃曼谷三日兩夜🇹🇭～✨

雖然只係離開短短幾日，但係已經好掛住BB🍼🥹

不過有返短暫嘅二人世界又幾開心嘅😝💕✨

基本上呢幾日係食，訓，shopping，玩yeah ✌🏻✌🏻

#530

#happy

#已經唔記得自己幾多歲🤣

從Erica的帖文所見，她手持LV玫瑰色手袋在街頭打卡，氣色相當好兼帶著幸福的笑容，但似乎在產後修身上仍需努力呢！她也有分享酒店房內的生日布置，而最搶鏡是GUCCI、LV等一袋又一袋的戰利品，或許都是Erica的生日禮物？

壽星女Erica與老公在曼谷享受浪漫晚餐，作為榮升人妻、人母後首次過生日，相信Erica一定過得盡興又難忘！

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被網民催拍劇

Erica在2018年3月加入TVB，曾在劇集《愛上我的衰神》首度擔任女主角，並在《你好，我的大夫》、《本尊就位》同樣有比較多的戲份，更顯然是備受TVB力捧！

網民似乎是相當掛住Erica，就在其生日帖文下留言：「闊太生活，幾時會拍劇先？」、「我都好掛住Erica 嘅劇」，不過Erica就未有作回覆。

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