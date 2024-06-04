高鐵臥鋪︱西九往上海北京臥鋪開賣　通宵赴京車$1,031起【附班次表】

▲ 高鐵通宵動臥列車配置16卡車，可載約600名乘客。

【高鐵／西九龍／北京西／上海虹橋／臥鋪】6月15日起，逢周五至周一，高鐵西九龍站將增設通宵臥鋪列車，首次引入睡眠設施，來往上海虹橋、北京西站。港鐵公司公布票價、時間表及開售日期。

通宵動臥列車配置16卡車，可載約600名乘客。列車由13卡臥鋪、1卡餐車及2卡二等座車廂組成，而來往上海虹橋的列車，更設有一卡高級動臥車廂。

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通宵動臥車票 6月5日發售

通宵班次車票於周三（5日）中午起，於12306綫上票務平台、12306手機App、高鐵西九龍站票務櫃位、售票窗口及售票機等渠道開始發售。

北京西來往香港西九龍站間的動臥車次，編號是 D909/910；上海虹橋來往香港西九龍站間的動臥車次，編號是D907/908。

西九龍—北京西全程時間約12小時30分，傍晚6時24分出發，翌日早上6時53分到達北京西總站。動臥上鋪價錢較平，由港幣1,031元起；動臥下鋪索價1,163元起。

西九龍—上海虹橋全程時間約11小時，晚上7時49分出發，翌日清晨5時34分經過杭州東站，之後早上6時45分到達上海虹橋總站。動臥上鋪由港幣878元起；動臥下鋪索價987元起。

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