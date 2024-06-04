獎學金｜屈臣氏集團首次與科大合作　設100萬元獎學金提供實習機會

▲ 屈臣氏集團行政總裁倪文玲（中）、科大副校長（大學拓展）汪揚（左四）、科大工商管理學院院長譚嘉因（左一）、屈臣氏集團人力配置及人才體驗總監（亞洲）陳博浩（右一）與獲頒獎學金的學生合照。（屈臣氏集團圖片）

屈臣氏集團首次與香港科技大學合作，捐出100萬元設立獎學金，表揚學業成績及課外活動表現卓越，並具領導才能的學生。有關合作亦為科大學生提供在屈臣氏集團不同部門，進行為期2至3個月實習的機會。

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首屆屈臣氏集團獎學金頒獎禮昨順利舉行，嘉許了10位表現傑出的學生，鼓勵他們繼續發展才能，成為未來領袖。屈臣氏集團行政總裁倪文玲於頒獎禮指，集團與科大合作成立獎學金，是因雙方有相信年輕人是社會未來的共同理念，希望透過獎學金鼓勵新一代發掘才能、勇敢追夢。

她又憶述自己曾於中學及大學時期獲獎學金，深深體會獎學金對年輕人的意義深遠，亦指獎學金不但為她帶來經濟支援，更提升自信，因為代表了別人對其能力的肯定及信任。

香港科技大學副校長（大學拓展）汪揚教授感謝屈臣氏集團的支持並說，大學致力創建一個能鼓勵學生發揮潛能的環境，而屈臣氏集團積極支持學生全面發展，大學期待與集團繼續攜手合作，共同發展多樣化及充滿活力的優秀學生社群。

除了設立獎學金，屈臣氏集團亦為科大學生提供多元化實習機會，安排他們到不同部門進行為期2至3個月的工作體驗，除了有助學生深入了解零售業運作，更可把知識付諸實踐、擴闊視野。 於實習期間，更有機會親身參與集團在香港及海外的業務項目，發掘興趣、發揮所長，並訓練解決問題和協作的能力，提升日後在職場上的競爭力。

另外，屈臣氏集團提供職涯規劃導師，啟發學生開拓職涯發展方向。倪文玲稱，集團承諾在2030年前為全球年輕人提供20萬個就業機會，及500萬小時培訓；又稱集團積極開創O+O（線下及線上）零售新標準，正好為科大學生帶來多元化O+O零售的學習及體驗機會，培育他們成為未來的零售業人才。

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責任編輯：梁薾心