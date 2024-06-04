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單身貴族丨郭少芸生活富泰驚現雙下巴　豪買54份生日禮物善待自己

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 56 分鐘前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

郭少芸自2018年離開TVB後轉戰內地，參與商演和加入直播帶貨行列，賺到盤滿鉢滿的她可說是圈中隱形富婆。

居於杭州的郭少芸早前上載一抖音短片，見她出完差即趕往打邊爐，期間更大擦肥牛，雖然未知是否廣告宣傳片，但見她吃得津津有味。

【明星豪宅】郭少芸北上吸金杭州置安樂窩　單身貴族享受無拘束生活

散發貴婦氣質

現年55歲的郭少芸從前身形纖瘦，或許近年於內地飲飲食食，見她發福不少，束起頭髮後雙下巴更明顯，貴婦樣係出晒嚟。

不過郭少芸keep得不錯，皮膚又白又沒多細紋，完成不似已「入五」，難怪網民讚她變靚，惟網民認錯她是洪永城老婆梁諾妍：「家族荣耀大馬拿督的女兒?」

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享受富泰單身生活

郭少芸跟好友佘詩曼同屬單身貴族，入行至今她只承認過兩段戀情，當中演出《真情》時搭上有婦之夫劉少君，導致男方的婚姻破裂，郭少芸多年後坦言後悔做第三者。

現在的少芸頗享受單身生活，亦懂得善待自己，在迎來54歲生日時，她買了54份禮物慰勞自己，當中包括名牌手袋及過百萬的名車，另外她不時拍片分享獨居好物。

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