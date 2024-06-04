愛滋病｜24歲乖乖女驚患愛滋　無濫交只拍過3次拖崩潰：上天一點都不公平

【愛滋病／前任／結婚／免疫力下降】世事令人無奈。台灣一名24歲女子去年開始身體變差，經常出現一些低免疫力引起的小病痛，購買快測檢驗後不幸確定患上愛滋病。事主指自己平日生活簡單，只交過3任男友，疑是遭到第二任男友感染致病，泣嘆如今難以面對現任，3年後約定的結婚之約亦不敢再想，更打算確認對方沒有被感染後，便偷偷離去，悲嘆指：「我既沒有濫交，沒有到處約砲，沒有吸毒，沒有去過夜店，然後我就愛滋了？老天爺真是一點都不公平。」

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事主於社交平台Dcard發文「24歲確診愛滋，怎麼跟男友說？」，指自己由前年開始，身體斷斷續續出現酒糟皮膚炎、生癬、濕疹及陰道炎等問題，尤其陰道炎病情反覆，於過去兩年內多次求醫仍無法根治。直到近日她上網查找資料，才發現身上疾病皆因免疫力太低而發生，其中一種名「太藤氏症」的罕見免疫疾病亦包括其中，而常發生這些疾病的人士，便是愛滋病患者。

有見及此，事主嘗試購買愛滋病快測回家測試，結果卻真的不幸確診，令她大感震驚。她透露指，自己平日生活簡單，只能從過去伴侶方面找線索：

我只有18歲交了一個男朋友，還有19交了第二個男朋友，以及現在交往多年的第三個男朋友。

其中第一任「短暫交往半年就分了」，第二任則因「抓到他多次出軌，所以分手」，加上只有上述兩任「行事」時未有做足安全措施，因此相比下「只能懷疑是第二任傳染」，惟前任分手至今已有3、4年時間，早已無法尋回當時人，加上亦認為「就算找到了又如何？無法改變。」

2原因拒告知男友病情

至於現任男友，事主坦言，自己是對方的初戀，兩人感情甚篤，對方父母亦非常喜愛她，本身已預計在今年年末搬入他的家裡居住，兩人更相約到27歲便結婚，惟突如其來的噩耗令一切破滅。

事主至今仍無法接受患病的事實，亦認為男友雖然愛他，但不可能會接受患上愛滋病的她：

他不可能接受我，他一定會離開。 我也不想讓他知道我生病的事情，我不想讓他對我的印象破滅。

莫明中招不知前路 悲嘆上天不公平

如今事主仍照常上班、與男朋友見面，但卻拒絕與對方親密接觸，坦言不知如何處理這件事，目前打算趁他睡覺時偷採他的口水進行快測，假如對方未受感染便偷偷離開、斷絕關係，去新地方生活等待死亡。

她絕望表示自己才剛穩定步入正軌，學費貸款仍未還清，人生卻已蒙上一層灰色：「我既沒有濫交、沒有到處約砲、沒有吸毒、沒有去過夜店，然後我就（患上）愛滋了？老天爺真是一點都不公平。」

目前未有藥物根治愛滋病

根據「關懷愛滋AIDS Concern」資料顯示，愛滋病（AIDS）為「後天免疫力缺乏症」，由「人類免疫力缺乏病毒」（HIV, Human Immunodeficiency Virus）引發。HIV不能直接引起病症，但病毒進入人體後便侵襲人體免疫系統內的「T4細胞」（白血球細胞和巨噬細胞），使免疫系統和自行修補傷患的能力減弱。這時，一些對未受感染人士沒有威脅的疾病如肺囊蟲肺炎等便能乘虛而入，使感染者發病轉為愛滋病病人。現時雖然仍未有藥物能根治愛滋病病毒，但本港採用的療法，已大大將感染者壽命延長。

愛滋病病毒存在於感染者各種體液內，包括精液、血液、陰道分泌及前列腺分泌，感染者可通過此等體液的接觸把愛滋病病毒傳染給他人。而存於口水、汗水、淚水和尿液內的病毒數量極低，並不足以構成感染。由於愛滋病病毒感染者的外表可與一般人無異，故只有透過愛滋病抗體測試才能確定是否已受感染。

一旦不幸感染愛滋病毒，感染者可能會出現以下徵狀︰

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直至目前為止，醫學界仍未有完全治癒愛滋病的方法，但已經有很多治療方式，降低血液中的病毒含量，從而延慢愛滋病形成及其他細菌的侵襲，改善感染者的健康及生活質素。而本港有提供 「雞尾酒治療法」，這種治療法能有效地抑制身體內的愛滋病病毒，作用是抑制病毒攻擊免疫系統，現時只要跟從醫生的指示，大部分愛滋病病毒感染者可以在服藥後3至6個月內成功控制體內病毒，把身體的愛滋病病毒抑制至不可檢測水平。「雞尾酒治療法」能成功抑制病毒從而避免病毒攻擊免疫系統。只要免疫能力良好，感染者便不會得到「機會性感染」。

感染愛滋病3大成因

在透過血液感染的傳染病中，以愛滋病最為危險。據本港衞生署資料顯示，愛滋病是由於免疫系統因受到愛滋病毒感染後，而逐漸衰弱所引發出的多種疾病。成因包括：

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愛滋病病毒帶菌者可能毫無病徵，外表與常人無異。患者感染愛滋病病毒後，潛伏期可達10至15年。經過長時間後，患者的免疫系統會受到嚴重的破壞，逐漸失去抵抗嚴重疾病的能力。病者會患上較罕見的肺炎及皮膚癌等「機會性感染」，最終會導致患者死亡。

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