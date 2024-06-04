告別煤氣燈丨李幸倪新歌受楊紫瓊啟發　借歌曲望樂迷能聆聽內心的需求

▲ Gin新歌有意思。

歌手Gin Lee李幸倪新歌《告別煤氣燈》昨晚（3日）正式上架，歌曲以「情緒勒索」為主題，撕破以愛之名的意見魔咒。

Gin透露從外國真人騷、去年贏得奧斯卡的楊紫瓊及關繼威身上獲得啟發，加上自身經歷，希望藉著新歌《告別煤氣燈》，鼓勵聽眾學懂如何平衡聽取身邊愛你的人的意見及聆聽自己內心真實的需求，是個一生的課題。

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歌曲內容有意思

Gin表示跟填詞人鍾說討論了很久歌曲的內容，「就係要衝破一啲你最親嘅人，可能係你屋企人、你最好朋友、或者你另一半，有時佢哋會唔小心去情緒勒索咗你，要衝破佢哋俾你嘅所有嘅枷鎖。我哋要Over邊啲係我哋要聽嘅說話、邊啲係唔啱嘅，我哋就要去跨越呢啲嘢，你係要行出呢個陰霾，跟住先可以有機會去做到你想做嘅嘢。」

由於歌曲講述較深層的議題，Gin希望MV有視覺上的衝擊，「好似真實同科幻之間，所以有啲場景你會見到係有啲抽象、有啲意識形態。」

▲ 《告別煤氣燈》

每個場景非常獨特

MV主要分為三個場景，包括玻璃屋、藝術品及扯線公仔，Gin逐一解構，「第一個玻璃屋場景，佢好似一個好靚嘅水晶球，但係如果住一個人喺裏面，又係咪咁靚呢？定係一個捆綁嚟嘅呢？我哋就係用呢一種嘅Contrast去帶出，『咦，其實好似有啲嘢喎！』」

然後Gin化身成藝術品，男主角梁仲恆現身，他將Gin打扮得十分漂亮，當作藝術品般展現人前，「但係呢一個又係咪對我最好嘅呢？定係喺佢心目中佢覺得咁樣係靚，我就要接受呢種靚呢？」

最後扯線公仔是最明顯的一個表達，除了自己被操控，原來男友同樣被操控着，「一個深層嘅意義，佢做嘅嘢對我嚟講係一個傷害，但其實佢自己都係一個受害者，所以係一個好壞嘅循環，不停輪迴，將呢個傷害不停Loop。」

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「水晶球」的靈感來源

Gin表示MV中「水晶球」的靈感來源，是受到1944年的一部電影《Gaslight》所啓發，「我都特登去睇咗呢一套電影，電影裏面，女主角受到情緒勒索，佢老公不停去話佢精神有問題，搞到佢開始唔相信自己。套電影我哋就拎咗少少嘅Inspiration，就係頭先講水晶球裏面，你見到啲燈係閃吓閃吓，跟住又有煙，但當我同男主角講：『你見唔見到啲燈閃吓閃吓？』佢就話冇事，係我諗太多。同時亦都係向呢套電影致敬，因為始終《Gaslight》呢個Term係呢部電影。」

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