補腦早餐｜食錯早餐影響專注力精神難集中　哈佛營養師推介5款最佳早餐食物

▲ 食錯早餐影響專注力精神難集中，哈佛營養師推介5款最佳早餐食物。

【早餐/早餐配搭/兒童健康】所謂「一日之計在於晨」，一份健康、營養豐富的早餐，有助提升集中力、保持精力充沛。哈佛大學出身的精神病學家兼營養專家Uma Naidoo博士指出，很多人選擇以麵包作為早餐，其實會導致血糖急速上升和下降，並影響腦部運作。她又推薦5款早餐食物，各位爸媽為孩子準備早餐時要多加留意。

根據美國《CNBC》報道，Uma Naidoo博士指出，不少人會以穀麥片、貝果、三文治及咖啡等作為早餐，這些食品通常含有糖分和單一碳水化合物（simple carbohydrates），會令血糖飆升，然後快速下降，亦會影響大腦運作，並導致注意力不集中。

Uma Naidoo博士建議，早上醒來後喝一杯水，可避免脫水（dehydration）及預防焦慮問題。她推介以下5種早餐食物選擇，有助醒腦提神，提供足夠營養，保持精力充沛，促進心理健康。

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1. 奇亞籽布丁

自製奇亞籽布丁是Uma Naidoo博士最愛的早餐之一，它含有大量纖維，有助活化腸道菌群，減少發炎的情況。奇亞籽富含Omega-3脂肪酸，對大腦有很強的抗發炎作用，有助於改善情緒、抵抗壓力、保持良好的認知和記憶能力。

Uma Naidoo博士指出，可於前一晚製作奇亞籽布丁，材料包括3湯匙奇亞籽、1杯椰奶或無添加糖的牛奶、少許蜂蜜、肉桂粉和海鹽，將它們攪拌均勻並保存。早上進食時，可放入堅果、莓果或椰子片。

2. 炒蛋、奄列、蛋餅

如果習慣早餐吃雞蛋，Uma Naidoo博士建議製作炒蛋、奄列（Omelet）或菜肉餡煎蛋餅（Frittata）。她指出，雞蛋含有優質脂肪、蛋白質、維他命，對大腦健康至關重要。蛋黃有豐富的維他命D和血清素，可維持神經傳導物質的平衡，調節情緒。

她提醒，炒蛋時可加入少許牛奶、鹽和胡椒，亦可按個人喜好加入菠菜或羽衣甘藍。

3. 炒豆腐

豆腐富含色氨酸（Tryptophan）和大豆異黃酮（Soy isoflavones），均有助降低患抑鬱症的風險。Uma Naidoo博士製作炒豆腐時，會使用薑黃、黑胡椒和海鹽調味。

4. 蔬果汁

蔬果汁提供豐富纖維和葉酸。葉酸其中一個功能是製造腦部的神經傳導物質，當人體缺乏葉酸，有機會導致抑鬱症等精神疾病。Uma Naidoo博士提醒，製作蔬果汁時，應避免添加過多水果及糖分，以免導致血糖飆升。

5. 薑黃拿鐵

薑黃拿鐵又被稱為黃金牛奶（Golden Milk），具有抗發炎功效，有助減輕焦慮症狀、補充能量、提升集中力。製作薑黃拿鐵時，可使用無添加糖的植物奶，混合薑黃和少許胡椒。

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