飲食攻略｜英國研究實證飲1類汽水年減7.5kg　醫生拆解3大成功原因

▲ 英國一項研究飲用代糖汽水1年後可減7.5kg，減重效果甚至比飲水更顯著。

【減肥／無糖汽水／英國研究／代糖】市面上大部分汽水含糖量都較高，攝取過量對健康有一定危害，但飲1類汽水竟然可以減肥？英國一項研究就發現，飲用代糖汽水1年後可減7.5公斤（約16.5磅），其減重效果比飲水更顯著。台灣就有醫生拆解汽水成分，並列出3個喝代糖汽水能夠成功減肥的原因。

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台灣復健科醫生王思恒日前在其個人Facebook專頁發文，指出英國利物浦大學曾經進行上述研究，分析飲用不同飲品對體重管理的影響。研究團隊將493名體重超標的成年人隨機分成2組，一組每日喝2支無糖汽水，另一組則每日喝2支清水；與此同時，兩組人都在營養師的指導下減少熱量攝取，並持續一年的時間。

根據研究結果，飲用無糖汽水的參與者在一年後平均輕了7.5公斤，而飲用清水的參與者則平均輕了6.1公斤，效果與前者相比略遜。此外研究亦發現，雖然兩組參與者在血脂和血糖等健康指標方面都有所改善，但無糖汽水組的腰圍和臀圍減得更多，體內的高密度膽固醇（好膽固醇）亦略有增加，整體效果比清水組要稍微好一些。該項研究於2023年10月刊登在《國際肥胖雜誌》（International Journal of Obesity）。

到底為甚麼喝汽水的減肥效果反而比喝水更好？王思恒就列出以下3點，分析無糖汽水有助減肥的原因。

1. 低熱量

王思恒指出「熱量為王」，熱量高容易致肥，因此減重的秘訣就在於減少熱量攝取。他表示，過去曾有說法認為代糖汽水會增加胰島素分泌、干擾腸道菌，並妨礙減重，不過上述研究就證實，攝取沒有熱量的飲料後不會變肥。

2. 取代含糖飲品

上述研究找來平日愛喝汽水的參與者進行測試，用水及代糖汽水來取代含糖飲品。而無糖汽水本身並沒有熱量，參與者攝取的熱量自然而然便會降低，繼而令體重下滑。

3. 減少額外攝取甜食的慾望

王思恒推測，無糖汽水之所以能夠幫助減肥，是因為其甜味已經滿足了參與者的味蕾，令他們不會再另外尋求甜食的慰藉，藉此達成更好的熱量及體重控制。

什麽是甜味劑？

營養師JC曾接受訪問，指出甜味劑亦即是代糖，是一種糖以外的食物添加劑和甜味的化合物，可以使食物和飲料甜味，不含卡路里，但是並沒有其他碳水化合物、糖。而甜味劑分為兩種，分別是「天然甜味劑」和「人工甜味劑」，天然甜味劑是由天然的植物提取出來，例如甜菊糖；而阿斯巴甜、糖精、甜蜜素等等都是人工甜味劑。因為甜味劑量沒有營養，所以通常用來減少糖分的食品代替品。但有些甜味劑甜度相比起一般糖分更高，甚至比糖高出2,000倍，例如縮二氨酸基酰胺、索馬甜，所以通常只要很少份量，就能達到與糖同等的甜味度。

而甜味劑亦有分為「營養性甜味劑」和「非營養性甜味劑」。前者是有熱量，但相比起蔗糖低，大約每一百克含2至3卡路里，包括有赤藻糖醇、山梨糖醇、木糖醇等等，最常添加在香口膠中。後者則是人工甜味劑，沒有熱量，但甜度比起蔗糖高很多倍，大多數人會稱它為甜味製糖精，例如阿斯巴甜。最常在無糖可樂中看見，又或者在其他零食、飲品中調味。

甜味劑的好與壞

甜味劑之所以備受追捧，因其有不少好處，例如能幫助減少糖分攝取，減少蛀牙或糖尿病風險，延緩衰老；較低熱量的甜味劑有助減少熱量攝取；天然甜味劑可以控制血糖水平，還能有助發揮腸道裏的好菌，有助消化系統機能。

不過，JC提醒，若長期攝取無糖飲品中的甜味劑，其實對身體健康仍存在不少危害；提醒無論添加的是甜味劑或砂糖的食物或飲料，都應適量攝取。

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