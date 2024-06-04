公務員加薪︱廠商會：不會對私人市場造成波動　勞聯冀多關顧基層公務員

▲ 行政長官會同行政會議今天通過公務員加薪方案，高、中及低層公務員劃一加薪3%。（曾耀輝攝）

行政長官會同行政會議今天通過公務員加薪方案，高、中及低層公務員劃一加薪3%。廠商會認為，今次劃一加薪3%的做法合理和務實，相信當局已平衡了現時的宏觀經濟環境以及政府財政，顧及大局，不會對私人市場造成波動。

至於私人市場加幅，廠商會稱，受多個因素影響，包括企業規模、經營狀況、僱主承受能力等，亦因不同行業的特性而異，難一概而論。

勞聯立法會議員林振昇和周小松表示相當失望，指今次加幅遠低於薪酬趨勢淨指標，反映加幅再次偏離私人市場趨勢，恐會進一步削弱公務員職位的吸引力，加劇公務員流失情況。

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周小松：政府內部出現「橫向轉職」

林振昇強調，理解政府在面對財政赤字之下，需要審慎理財，惟也須顧及公務員士氣及生活需要，近年因疫情和經濟環境等因素，公務員遭凍薪和只獲較保守的加薪幅度，使中、低層公務員薪酬，已逐漸偏離私人市場水平。他認為公務員工作及責任重大，若薪酬卻不成正比，將不利挽留和吸引優秀的人才加入政府，對整個社會都會帶來損失。

周小松則指，據悉，近年政府內部已出現「橫向轉職」現象，不少任職較基層職系的公務員同事，因薪酬長期欠理想，待儲足經驗後就轉到其他部門較高薪職系，令基層職系流失加快，加上招聘困難重重，導致空缺率高企。他期望，政府多關顧基層公務員，日後待政府財政好轉時，考慮提供較大的加薪幅度。

周綺萍︰加薪3%屬合理水平

資深人力資源顧問周綺萍表示，私人市場平均加幅約為3.3%至3.5%，而本港經濟復甦不似預期，市面情況較為低迷，加上政府財政緊絀，今次加薪3%屬合理水平。周續指，公務員薪酬加幅與私人市場平均加幅差距很小，加上公務員有增薪點，且政府是非常穩定的僱主，又有不少福利，不認為今次加幅略低於私人市場，會影響政府吸納人才。

薪酬趨勢調查早前公布結果，顯示高、中、低級公務員淨指標分別是4.01%、4.32%和5.47%。

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記者：戴朗希