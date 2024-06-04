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自由行擴大｜內地8個人遊城市旅業訪港考察　甘肅旅社：維港及多元文化極吸引旅客

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

（朱永倫攝）

內地上月27日再新增8個赴港澳自由行城市，包括山西省太原市、甘肅省蘭州市、黑龍江省哈爾濱市等。一行40人的當地業界及傳媒代表本周日（2日）起訪港展開五日四夜的考察行程，已到訪中環街市、山頂等，明日會再訪故宮、M+博物館。

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甘肅蘭神國際旅行社有限責任公司總經理劉曉春指，蘭州地處內陸，認為香港的多元文化及舉世聞名的維多利亞港對當地旅客極具吸引力，是次考察看到不一樣的香港，感受到港人的熱情及好客之道，不論到訪的東涌outlet，還是迪士尼，所到之處職員都積極協助及十分友善。

西藏旅投旅遊服務有限公司執行董事張騰洪指，與過往只購物、享受美食不同，這次的考察是全方位的體驗香港，印象深刻，可以遊覽菜市場，體驗古老的街道，看到普羅市民的生活，並到訪大館了解過去警署的歷史背景及文化，感覺非常好。

香港至哈爾濱直航開通令兩地交通時間縮短至5小時，以往要經深圳過一夜才來港，實踐了「說走就走」，促進兩地文化、經濟及貿易交流。自5月27日哈爾濱納入內地赴港澳自由行城市後，查詢相關行程及旅遊產品的顧客增加了2成。

她指出，現時一周兩班的直航班次能應付當地市民的需求。對於6月15日起往來北京、上海直通火車，將由高鐵動臥列車取代，她認為旅客到北京或上海出發再坐高鐵來港，長者及退休人士旅遊時間較充裕，他們會較多選擇此出行模式，一般3至4晚團，售價約5000元人民幣最受歡迎。她補充，零團費旅遊體驗欠佳，旅行社是不推薦予顧客。

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