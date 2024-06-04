反恐首案｜證人指者欲用空尖彈增殺傷力　有被告助組裝炸彈  同謀

▲ 「屠龍小隊」等人涉計劃遊行放炸彈及殺警一案，今於高院續審。資料圖片

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日民陣遊行路線放置炸彈及殺警等，7名男女首被控《反恐條例》一案，今（4日）於高院踏入第27天審訊。已認罪的彭軍壕以控方證人身分作供，彭供稱，被指為同謀者的吳智鴻欲在行動中用更大殺傷力的空尖彈。彭又指，有被告在行動前夕與吳一同組裝炸彈，於吳及「屠龍」隊長黃振強後仍想繼續執行吳的計劃。

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7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

認罪被告彭軍壕今續作供，彭昨提到與賴振邦曾入城大及浸大「爆實驗室」。彭今指賴由浸大返回城大的宿舍區後，將賴自實驗室拿走的物品擺放出來，賴好像曾拍照。控方指，彭曾在TG訊息提到「啲料喺晒Bobby度」，問及料從何得來。彭稱，料是指製造炸彈的原材料，應該從浸大取走。

控方續向彭展示一段引爆裝置的影片，彭指賴與懂得合成炸彈的人「搞好咗」炸彈和遙控的樣本，吳遂叫彭一同到賴的店鋪測試，吳與彭約於11月底到賴位於荔枝角工廈的手機平板維修工作室。彭指，他和吳到達時引爆裝置已在店內，吳和賴隨後於後樓梯試爆，彭稱忘了吳還是賴打電話引爆，彭只旁觀。彭稱，事隔一兩天，他再陪吳到工作室，彭看見吳用焊筆燒一部舊款手機。賴向吳表示有懂得合成炸藥的「鍊金術師」，想與吳接洽製造炸藥的價錢。彭稱，吳當時與對方通話，但他聽不到內容。

彭續供稱，他應吳指示在同月27日到沙田，向1名吳稱作維修員的人取了一袋用紙包好的物品，吳叫彭保管於家中。彭稱打開包裹後看見3枝手槍，因家中有小朋友造成不便和危險，遂將包裹放在摩星嶺橋底處。彭稱，其中2枝槍沒有彈匣，1枝裝有15粒子彈。彭其後應吳指示將吉槍交給維修員，並於12月1日將1把槍和彈匣交給吳。

彭稱，吳當時將一袋裝滿空尖彈的彈匣交給他，並提到「嚟緊好快會有行動」，屆時會用殺傷力大很多的空尖彈，不會用普通子彈，吳會收回所有普通子彈。彭憶述吳曾指，炸藥方面已經「撈好」12公斤，仍有8公斤「未撈好」，另外行動地點待定，屠龍會負責護送吳及運送炸彈，由吳親自引爆，彭負責把風。

及至12月7日，吳吩咐彭幫忙取東西，並給了另一個「鍊金術師」的TG帳戶彭聯絡，對方叫彭到旺角麥花臣球場公廁其中一格取物。彭指他取了一個螢光黃色的海綿寶寶卡通環保袋，體積約50乘25乘30厘米，重約十多公斤。彭將環保袋塞入背囊後，乘的士到華仁書院會合吳。

彭稱，吳原擬將環保袋放在華仁垃圾房後的草叢中，但因草叢附近有7人車司機看到，改為放在皇后大道東一條樓梯平台。同晚，吳、彭取回環保袋返回華仁，彭持電筒為吳照明，吳負責組裝炸彈。其間，吳稱有電池盒熔掉，遂叫賴帶後備裝置到華仁，賴到場後與吳一同組裝炸彈。

彭稱，當兩人等候賴到場時，才獲吳告知12月8日計劃。彭憶述，吳指民陣於12月8日會在灣仔舉行大遊行，當日會行動，參與的成員有吳、彭、阿文、賴及屬吳組織的「蜘蛛隊」。另外「屠龍」、「閃燈」和「本土民主前線」亦會參與，吳另安排了一個槍手。吳稱，當遊行隊伍到達軒尼詩道和菲林明道交界時，吳會在「屠龍」的掩護下放置大炸彈，相距50米處放置小炸彈。

「屠龍」等小隊會在軍器廠街附近破壞店鋪，誘警方到小炸彈位置，當槍手開第一槍時，吳便會引爆小炸彈，小隊再攻擊警方，迫警方迫至大炸彈位置，吳引爆大炸彈，其他人可以在爆炸後從警員殘骸裏撿槍，之後離開現場。阿文負責接送槍手，賴負責安排電單車和私家車，方便手足撿槍後離開。

彭稱於12月8日凌晨，吳、彭及黃振強等人在灣仔「薔紅」餐廳吃飯，吳此時亦講述行動詳情，並稱整個計劃只有吳及「蜘蛛隊」隊長Jack清楚所有細節。吳和彭用膳後返回華仁，吳決定將炸彈放在華仁。

彭供稱，據吳說引爆裝置使用的舊款手機均由賴提供，因為賴可以乘電話維修之便。彭指，賴在12月8日早上傳送吳及「屠龍」的人被捕的新聞給他，賴問他炸彈是否放在華仁，賴「想攞嗰2個炸彈繼續行個計劃」。彭指，最終Jack在同日中午指前行動會腰斬。

聆訊明（5日）續。

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