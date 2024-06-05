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終身學習︱自幼家境清貧升學夢碎　55歲嫲嫲重返校園考第一圓大學夢

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

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自幼家境清貧升學夢碎，55歲嫲嫲重返校園考第一圓大學夢。（iStock圖片）

活到老，學到老，去年美國一名90歲老婦獲得大學碩士學位，備受全球矚目。近日，台灣一名55歲已榮升嫲嫲的婦人，克服記憶減退的學習困難，連續三年考獲相等高中課程的第一名佳績，成功獲台北的護理大學取錄，即將成為大學生。她揚言，一定要完成學業，當大學畢業生。

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55歲的劉粒，年幼時因家境不好，中學後必須工作養家，但學歷未如理想，在工作上難以更上一層樓，成了她心中的憾事。四年前她離開職場後，留意到台灣南投縣一所屬於技術型中學的「國立草屯高級商工職業學校」招生，於是在兒女鼓勵下，入讀商業經營科。

她透露，自己是班上年紀最大的學生，剛開始入學時，跟同學都有代溝，讓她感到孤單無助，但得到老師鼓勵，慢慢地跟同學打成一片，「記憶力不好，因此要比同學加倍努力」。

55歲的劉粒（左四）與子女、孫子慶祝即將升讀台北健康護理大學。（網上圖片）

日前學校舉行畢業禮，劉粒代表進修部畢業生致謝詞，她說，三年重返校園的生活，不但讓她認識一班年輕有活力的同學，更憑著個人努力獲得多項學業獎項，三年均奪得班內第一名。非凡的成績，為她得到國立台北健康護理大學高齡健康照護系取錄，實現讀大學的夢想。

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