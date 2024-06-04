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小一叩門︱香港浸信會聯會小學小一叩門 校長：期望學生友善有禮真誠

升學教育

撰文： 胡藹玲

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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香港浸信會聯會小學小一叩門，校長期望學生友善有禮真誠。（陳慧安攝）

【小一面試/小一叩門/Portfolio】位於荃灣區地區名校香港浸信會聯會小學，每年升小放榜後，到收到不少叩門申請。香港浸信會聯會小學校長張瑞瑜表示，學校在叩門階段着重孩子有善和禮貌，希望透過面試見到小朋友真實的一面，不建議家長在面試前不停為子女操練和背誦。

小一叩門︱浸信聯叩門面試分兩輪

香港浸信會聯會小學今年小一叩門面試分兩輪，第一輪為小組面試，第二輪為個人面試，不設家長參與，由校長、副校長或主任面見等人面見。張校長表示，面試內容主要與小朋友傾偈，問一些生活、喜好等簡單問題，亦有機會問一些有關學校的問題，主要是想了解學生對入讀學校的看法和興趣

被問及該校喜歡擁有什麼特質的小朋友時，張校長直言，會傾向喜歡友善活潑、有禮貌、樂於溝通，善於溝通的小朋友，並且能留心聆聽，能跟指示行動，最重要是本身是愉快的小孩子。

她說，小朋友在等候期間，老師已在觀察小朋友的表現，學校希望見到小朋友真實和真誠的一面，所以不建議家長在面試前刻意操練，刻意操練反而令小朋友在面試時，表現得不自然。

另外，張校長不鼓勵家長提交個人資料，坦言學校不會用作參考。

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