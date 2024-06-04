死因研訊｜婦主動脈剝離送院翌日亡　專家稱死亡率達5成

▲ 專家證人譚廣明今於死因庭作供。梁錦麟攝

57歲家庭主婦於2021年因心口痛送往瑪嘉烈醫院，翌日宣布離世，死因為主動脈剝離帶心包積血。死因庭今（4日）續研訊。法醫供稱，死者死因為主動脈剝離致心包積血，屬自然產生的疾病；專家證人供稱，每1,000名港人中，有5人主動脈撕裂，當中有1人死亡，又指即使及時發現，主動脈撕裂的死亡率亦達致5成，以及急性心臟病病人的病情轉變可以非常快，在國際指引下，被懷疑有心臟病的病人需要接駁心臟監察儀器。

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女死者潘玉玲，終年57歲，生前患有子宮內膜癌，因心口痛於2021年12月4日送往瑪嘉烈醫院，翌日離世，死因為主動脈剝離帶心包積血；聆訊不設陪審團，醫管局被列作有利害關人士，由大律師馮國礎代表。

法醫鍾雅如供稱，解剖結果顯示死者心包腔內有300毫升血液，近主動脈根部有血管內膜撕裂，冠狀動脈沒有閉塞，未發現有心肌梗塞，死因為主動脈撕裂剝離致心包積血，是身體自然產生的疾病。

專家證人、心臟科專科醫生譚廣明供稱，死者入院後左右手血壓有異，而且由X光檢查中可見死者縱隔腔相距大，這均是死者有主動脈撕裂的提示。

譚又指，當時醫院急症室及內科病房均沒有明確為死者作特別檢查，然而大動脈撕裂死亡率高，即使院方及時診斷，對病者的存亡率亦未有太大幫助。

譚指，死者住院時缺乏心臟監測，以及恆常心電圖等，又指是次入院所照的X光片與過往有大分別，若對比早前死者所照的X光片，會令診斷更準確。

被問及若及早發現大動脈撕裂會否改變死亡率時，譚指若及早發現，死亡率仍可達致5成。譚又指，急性心臟病病人的病情轉變可以非常快，在國際指引下，被懷疑有心臟病的病人需隔每3至4小時就驗一次心酵數，以及接駁心臟監察儀器。

譚續指，在當時急症室醫生的診斷下，死者應接駁心臟監察儀器，但強調不會「責怪」當時醫生未有診斷出大動脈撕裂。譚指，大動脈撕裂比急性心肌梗塞罕見，很多時須依靠醫生的臨床診斷。譚指每1,000名港人中，有5人主動脈撕裂，當中有1人死亡。

瑪嘉烈醫院健康服務助理衛錦櫻供稱，她於2021年12月5日凌晨2時左右替死者量血壓，至清晨6時再替死者量血壓，發現死者沒有血壓，遂通知護士譚桂芳；瑪嘉烈醫院資深護師譚桂芳供稱，她得悉死者失去心跳後與同事進行搶救，醫生黃婷欣隨後加入；時任瑪嘉烈醫院內科病房的醫生黃婷欣供稱，她曾參與搶救死者，並為死者注射了11劑腎上腺素針，最終宣布死亡，黃指未看到死者有任何疏忽照顧痕跡或外傷。

聆訊明（5日）續。

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