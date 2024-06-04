校長訪問︱香港浸信會聯會小學少測考少功課 愉快學習培養學生自學能力

▲ 香港浸信會聯會小學少測考少功課，透過愉快學習培養學生自學能力。

荃灣區內備受家長熱捧的香港浸信會聯會小學，是一所主張愉快學習的學校，並落實少測考、少功課，該學生有時間透過多元學習，擴闊和鞏固學習經歷。校長張瑞瑜表示：「教育新趨勢，係唔好俾學生咁多壓力，而多元活動都係學習」，該校學生成績優秀、體藝和品德兼備，每年升中表現撳非常出色，引證教育理念的成功。

香港浸信會聯會小學校長張瑞瑜表示，學校相信體驗式學習、在學習過程中加入趣味愉快元素，可以令小朋友喜歡上學，享受學習過程，所以香港浸信會聯會小學有兩大特色，第一是少功課，第二是少測考。該校每年只有兩次考試，而小一上學期是沒有考試的，但各設有不計分的單元評估，評估學生的學習進度，而且一個學期只有三次默書。

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課堂延伸活動 鞏固學習知識

張校長指，少測考的原因是，可以讓學校有多兩星期時間教書和進行學習活動，「學校有空間可以設計一個好靚嘅時間表，每日上午有四堂，每堂50分鐘，就有一個小息，下午就係進行各樣特色嘅多元活動」。她表示，這樣學生在上午有充分的時間學習課程，而下午可以進行實踐活動，作為課堂延伸，鞏固學習，例如小三英文科有一本關於薑餅人的閱讀圖書，學生在課堂上學習文章中的生字，下午會有整薑餅人的烹飪課，學習烹飪步驟的相關英語。

▲ 香港浸信會聯會小學活動空間占地大。（陳慧安攝）

張校長認為，讓學生喜愛學習，是影響學生成績好壞的其中一個要素，學生喜愛學習，就有自學的動力，成績自然不會差。該校學生其中一個特質，就是喜愛閱讀，該校是香港公共圖書館全港借閱量最高的五間學校之一，張校長指，學校少測考、少功課，學生才有時間閱讀，增長知識，享受閱讀，培養自學能力。

香港浸信會聯會小學注重生命教育，該校設有「聯小精兵」目標，培養學生具備七種特質：誠、信、愛、勤、毅、望、恩。學校期望學生除了校訓「誠、信、愛、勤、以外，同時是有堅毅、有盼望，以及懂感恩的人，最終能為學校和社會作出貢獻。

張校長表示，學校透過分級活動培養學生這七種特質，例如一年級學生是學習「勤」，透過「賣懶」等活動去做；又例如五年級的主題是「堅毅」，學校會邀請校外機構分享世界各地貧窮的情況，邀請學生表達對社會貧富的看法，亦會舉辦「貧富夜宴」及「小社會遊戲」讓學生體驗。

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建立表演平台 培養自信心

另外，香港浸信會聯會小學積極推動多元體驗，學校有超過40項校隊訓練和興趣班等，並積極鼓勵學生外出參加不同比賽，建立個人自信。張校長表示，該校小息時設有「小舞台成就大我」的活動，由學生自行報名，正正是為學生建立展示平台，有機會表演個人才能，建立自信，是一個很好的學習過程。

該校每年學期完結前，會舉辦體藝大會演，讓參賽學生表演，希望透過校外比賽和校內表演平台，讓學生得到磨練和建立信心的機會。

小一叩門︱香港浸信會聯會小學小一叩門 校長：期望學生友善有禮真誠

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