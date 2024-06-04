  • 25°C
香港時間 : 2024604日 (二) 21:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

不一樣的爸媽丨符曉薇歷兩次喪子之痛　陳柏宇與太太互相扶持走出陰霾

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

陳柏宇與符曉薇齊接受《不一樣的爸媽》少爺占訪問。

喪子之痛對家庭來說是沉重的打擊，對父母而言是不可磨滅的傷痛，ViuTV節目《不一樣的爸媽》在今晚（6月4日）邀陳柏宇和太太符曉薇作嘉賓接受甄子康（少爺占）訪問，他們現時育有兩名女兒，但其實在細女出生前，符曉薇曾經歷了兩次流產。

陳柏宇和符曉薇會在《不一樣的爸媽》裏分享他們東爸媽的心路歷程，以及如何互相扶持走過喪子之痛。

十優港姐丨麥明詩小時候自覺不及哥哥　麥媽媽用一招令女兒建立自信

符曉薇與小生命道別

陳柏宇與符曉薇在2017年結婚，二人在2018年9月25日誕下長女陳羿辰（Abigail）。夫妻十分恩愛，符曉薇在2020年5月懷有第二胎，可是，她在節目回憶指懷第二胎時，有天突然出現劇痛的情況，原因是單側輸卵管閉塞，她更需要立即進行手術切除。

在2021年，符曉薇懷孕第三胎時，以為一切安然無恙，直到醫生檢查後確認胎兒患有愛德華氏症，胎兒的腦部和心臟發育不完整，而且四肢亦不健全，她最終都要跟胎兒道別。

符曉薇回憶當日在產房的情況，手術過後得知自己不能留住嬰兒，一直壓抑的負面情緒亦在當時瞬間爆發出來。她忍住痛楚叫醫生讓她聆聽嬰兒的心跳聲，只為了好好與腹中的生命道別，她說：「我唔想一訓醒，好似無感覺咁，佢就走咗。」

點擊圖片放大
+4
+3

陳柏宇：好彩生咗第二個

經歷完兩次喪子之痛，夫妻重拾心情再度嘗試生育，符曉薇在去年順利誕下小女兒陳星晴（Audrey），新生命的誕生為父母和大女兒帶來美好的改變，整個家庭自此變得更快樂。

起初陳柏宇不太認同大女兒需要兄妹陪伴，其中一個原因與自己家庭背景有關，另一個原因是擔心妻子身體狀況。小女兒令爸爸有很大的轉變，媽媽指爸爸在一次刷牙時突然慨歎說：「好彩生咗第二個」。大女兒則認為妹妹是家人送給自己的一份大禮物，並經常感恩媽媽為她帶來了一個妹妹。

點擊圖片放大
+6
+5

儘管談及的話題相當沉重，整個訪問過程卻相當輕鬆，原因是符曉薇對生活抱持樂觀的心態。之後符曉薇還提及一件趣事，她指大女兒十分依賴自己，甚至不想她離開獨自去旅行，原因是爸爸不懂得預備Snack Box。

陳柏宇聽說大女兒愛媽媽多過愛他，他竟如此回應：「你愛媽媽多啲囉，我無所謂。」其實大女兒非常黐爸爸，只是媽媽在照顧女兒方面比較細心周到。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
生命鬥士｜彭皓鋒患直腸癌拒切肛門積極生活　3孩之父復工養家：我當自己好返

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【娛圈有喜】符曉薇歷喪子之痛後成功懷孕　陳柏宇太太：只希望妹妹健康平安出世
11:28 2022/10/14
【娛圈有喜】符曉薇歷喪子之痛後成功懷孕　陳柏宇太太：只希望妹妹健康平安出世
十優港姐丨麥明詩小時候自覺不及哥哥　麥媽媽用一招令女兒建立自信
18:48 2024/06/01
十優港姐丨麥明詩小時候自覺不及哥哥　麥媽媽用一招令女兒建立自信
【娛圈有喜】陳柏宇宣布細女出世　公開囡囡英文名叫Audrey
14:11 2023/03/10
【娛圈有喜】陳柏宇宣布細女出世　公開囡囡英文名叫Audrey

你可能感興趣

【娛圈有喜】符曉薇歷喪子之痛後成功懷孕　陳柏宇太太：只希望妹妹健康平安出世
11:28 2022/10/14
【娛圈有喜】符曉薇歷喪子之痛後成功懷孕　陳柏宇太太：只希望妹妹健康平安出世
十優港姐丨麥明詩小時候自覺不及哥哥　麥媽媽用一招令女兒建立自信
18:48 2024/06/01
十優港姐丨麥明詩小時候自覺不及哥哥　麥媽媽用一招令女兒建立自信
【娛圈有喜】陳柏宇宣布細女出世　公開囡囡英文名叫Audrey
14:11 2023/03/10
【娛圈有喜】陳柏宇宣布細女出世　公開囡囡英文名叫Audrey
陳柏宇 符曉薇 少爺占 娛樂人物職業 演員 歌手 ViuTV 綜藝節目 爸媽心聲

最高瀏覽

按摩釀禍︱30歲女游水突頭暈嘔吐　求醫揭按摩惹禍　醫生警告：1個位置絕不能按
按摩釀禍︱30歲女游水突頭暈嘔吐　求醫揭按摩惹禍　醫生警告：1個位置絕不能按
天使綜合症｜6歲兒患天使綜合症智力僅半歲　父母心痛孩子不能說話：可說一句多謝嗎？
天使綜合症｜6歲兒患天使綜合症智力僅半歲　父母心痛孩子不能說話：可說一句多謝嗎？
公務員加薪︱行會通過劃一加薪3%遜指標　港府：須考慮財赤
公務員加薪︱行會通過劃一加薪3%遜指標　港府：須考慮財赤
鷄蛋點餐｜荷包蛋+煎蛋+太陽蛋+班尼迪克蛋　不同雞蛋煮法英文名稱
鷄蛋點餐｜荷包蛋+煎蛋+太陽蛋+班尼迪克蛋　不同雞蛋煮法英文名稱
爆肝行業｜10大爆肝行業出爐排第一出乎意料　醫生：3大壞習慣增患肝癌風險
爆肝行業｜10大爆肝行業出爐排第一出乎意料　醫生：3大壞習慣增患肝癌風險