再世「華」佗｜華晨宇演唱會屢創「醫學奇蹟」 歌迷被震碎腎結石 醫生解說：有可能【附6招預防】

▲ 有歌迷表示聽完華晨宇演唱會後，腎結石也被震碎。

【華晨宇／歌手／演唱會／腎結石／腎石／醫學奇蹟】內地男歌手華晨宇早前在5月底舉行巡迴演唱會香港站，其精彩絕倫的表演不僅讓歌迷聽出耳油，更「聽碎腎石」，可說是創下醫學界奇蹟！

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有內地網民日前在社交平台上分享，自己與男友在5月26日觀賞華晨宇演唱會香港站，惟男友在兩個月前一次公司體檢中，驗出有腎結石，幸好情況不算嚴重。演唱會當晚，兩人正投入聽歌期間，男友突然轉過頭來，一臉興奮地告訴女事主：

我腎結石好像被震碎了，好通透！！！

那時候女事主不以為然，以為男友只是太陶醉和投入於偶像的歌聲和表演當中，沒有將男友的說話當真。沒想到，演唱會完結後兩人回到酒店，男友居然排出了「黃色顆粒物」，更直言「他（華晨宇）華佗在世啊？啊？啊？」女事主對於男友的經歷亦感到不可思議，但表示聽到華晨宇的歌聲，令他們彷彿「整個靈魂在震的感覺」，大讚偶像唱功了得，「厲害到失語」。

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帖文下有不少網民留言，引起不少輿論懷疑炒作。其後，女事主再次在帖文下留言，指當晚演唱會的音樂讓男友心情愉快和興奮，全程蹦跳著，亦喝了「3杯特飲和很多水」，在充分的水分攝入和現場的高漲的氛圍，幫助他排出了結石。不過女事主亦勸告大家，如果身體不適最好求醫，不建議自行亂試方法。

歌迷看過演唱會後 身體不適不藥而癒

另外，亦有不少歌迷紛紛表示自己看過華晨宇演唱會後，身體異狀不藥而癒，如原本瘸腿的歌迷，經過兩個月的醫治仍未見好轉。在看過華晨宇演唱會後，他驚喜地發現自己當晚就能正常行走，且感覺到患處有暖暖的自我療癒感，如同「打通了任督二脈」。有椎間盤突出的歌迷挺著腰痛去看演唱會，站著一整晚後，翌日完全不同，隨後痛楚「莫名其秒地消失了」，對此嘖嘖稱奇。

配合3大因素同時出現 或可震碎體內結石

到底醫學上用歌聲震碎腎結石是否合理？成都市第一人民醫院泌尿外科醫生蔣理海曾接受媒體訪問表示，這種情況有可能發生，但基本上都是偶發事件。蔣醫生解釋，從醫學角度上，聲波可以對結石產生物理作用，原理與現時使用衝擊波震碎結石類同。當高能聲波透過皮膚傳送到結石上，結石吸收到衝擊波能量後會被震碎。不過，衝擊波與普通聲波是不同的，一般聲波不能夠在短時間產生劇烈能量變化，故此難以導致結石碎裂；但如果聲波在演唱會場內，透過 大功率音響發放出高頻聲波 ，那就有可能達到類似衝擊波碎石的效果。

蔣醫生另指出， 多喝水和激烈蹦跳 是可以促進結石排出體外，大量尿液加上跳動可加速結石流動。換言之，綜合衝擊波和結石的原理，該名歌迷投入看完演唱會後排出腎結石一事，亦非無道理。

6mm以下微結石可嘗試自行排出

他亦提醒，6毫米以下的小結石可以嘗試自行排出，但比較大的結石碎片未必能夠透過尿液排出體外，反而強行排出會引起疼痛。故此，建議腎結石患者還是要到醫院做正規檢查，查看清楚膽結石的位置以及看看有否殘餘。

3大飲食建議 減慢結石變大

他亦建議有輕微腎結石患者可多喝水，每日大概2升至2.5升；非糖尿病患者以可以飲用適量的檸檬水或橙汁等，幫助將較小的腎結石透過尿液排出體外，亦可減慢結石形成。飲食上亦可以根據結石的成分，平衡膳食中的營養素。

6大預防腎結石生活習慣

本港泌尿外科專科黃國田醫生曾接受訪問時指，腎結石的形成是起源自腎臟。當腎臟排尿期間，一些礦物質會積聚在腎臟內部形成一些小沙粒，經時間結集後就會變成腎結石。當腎結石脫落時，患者有時可沿輸尿管不自覺地排出，但萬一結石體質較大無法排出時，患者恐會因此出現劇痛，嚴重者可致腎衰竭，更有致命風險。

一般而言，20多歲後體內形成結石的機會增加，男性患者比例較女性高。在戶外或廚房等酷熱環境下工作的人，排汗較多，若沒有補充足夠水分，亦增加結石形成的機會；長期少活動，如果常坐在辦公室，或卧床的長期病患者，晶體亦較易在體內積聚形成結石。

要預防結石形成，黃醫生指出日常必須從改善生活及飲食習慣做起，包括養成以下6大習慣：

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1. 每日攝取足夠水分

除了腎病或心臟病患者外，應確保自己每日喝夠兩公升清水，維持足夠尿量，幫助預防腎結石。

2. 忌攝取過量維他命C或D

過量的維他命C或D恐令尿液中的草酸濃度過高，增加結石風險。

3. 減少攝取鹽分

鹽分中的鈉質如攝取過高，會導致腎臟減少尿量，增加結石機會。

4. 適量攝取鈣質

鈣質可與腸道中的草酸結合成不被吸收的草酸鈣，助防鈣質進入尿液而形成結石。

5. 減少進食含過量草酸的食物

含過量草酸的食物包括深綠色蔬菜、豆腐、生啤酒、汽水及濃茶等。此外，一些動物性蛋白質如肉類、高糖飲食如白糖、糖果及汽水等，都屬於高危食品及飲料。

6. 避免長期在高溫下工作

因流汗量過多會令尿量減少，增加患結石風險，避免過重亦可減少出汗，以防因而令尿液濃度過高。

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