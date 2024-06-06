  • 28°C
香港時間 : 2024606日 (四) 17:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

學神爸媽Get Set Go｜4歲男童太聽話盲目跟從失去判斷力　兒童心理學家教1招改變思想

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 40 分鐘前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

在《學神爸媽Get Set Go》中，專家指原來小朋友太過聽話，對家長都是難題。

【TVB/學神爸媽Get Set Go/袁偉豪/張寶兒/吳若希/育兒資訊/新手爸媽】小朋友難湊，一般都離不開是不分享、自我為中心、爭玩具等，但太聽話都是難題？最近一集TVB播出的《學神爸媽Get Set Go》正正就是討論這個議題。4歲的小男生梓洸因太過聽話，經常誤解大人指令，恐怕因盲目跟從會失去自己的判斷力。兒童心理學家就教大家一套增強思想方法，助新手爸媽避免這些問題發生。

最新影片推介︰

童學園
小學巡禮｜基督教信義會禾輋信義學校　全港首個數碼運動場全面睇

學神爸媽Get Set Go｜小朋友太聽大人說話

在最近一集，繼續有新手爸媽袁偉豪（Ben）、張寶兒（Bowie）和吳若希（Jinny）擔任嘉賓，「個案主角」是4歲的小男生梓洸。這集同樣要3位新手爸媽挑戰2個育兒課題，任務一︰30分鐘內，試搵出梓洸爸媽最想解決1個湊仔難題；任務二︰20分鐘內改善梓洸的錯誤諗法。第一個出場是Bowie，她很快就與梓洸混熟，非常融洽未見異樣，其後到Ben上場，他化身大細路與梓洸玩得不亦樂乎，更脫掉襪子孖住梓洸爬滑梯。最後輪到湊仔經驗豐富的Jinny出場，不僅與梓洸打成一片，要他試食、收拾玩具樣樣照單全收。

點擊圖片放大
+7
+6

學神爸媽Get Set Go｜常將大人指令極端化

經過Jinny的短暫相處，她發現梓洸難湊原因是「太過聽話」，經常將大人指令極端化，例如將「滑梯口有小朋友便不能瀡」理解成「滑梯下面有人就不能瀡」就算滑梯下面沒有其他人，梓洸這種非黑即白的想法，另他失去自我判斷力。又例如「食太多紅豆會肚痛」理解成「食紅豆就會肚痛」。Rosa教路當問題出現時要盡快改善，「如果類似事情再發生，我們可以留意小朋友的進食分量，沒有必要由0等到10，即不是遇到問題才處理危機，去到3、4就好制止，分散注意力。」

如果擔心小朋友有非黑即白的思考模式，可嘗試教導小朋友多方面解決問題，她續說︰「同一地方原來有幾條路可以走，讓小朋友看到有多種方法去處理事件，慢慢在生活中，增加小朋友的思想靈活度。」Ben也明白到小朋友，短短2、3句說話未必能解讀到當時的情況，其實需要更多實際情況讓小朋友參考，就可以避免這些問題發生。的確小朋友是學習大人模式長大，以身教來展示會比說話來得更清楚明白。

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

新手爸媽︱帶幼兒出遊攻略　一張行李清單執齊衣食住行必備用品
13:08 2024/05/17
新手爸媽︱帶幼兒出遊攻略　一張行李清單執齊衣食住行必備用品
新手爸媽| 剖腹產嬰兒更容易病？ 理大研究：近9成剖腹產嬰兒於1歲前曾生病
16:50 2024/05/24
新手爸媽| 剖腹產嬰兒更容易病？ 理大研究：近9成剖腹產嬰兒於1歲前曾生病
新手爸媽｜幼兒幾時可戒片？唔想去廁所點算？　職業治療師4招戒片訓練策略
19:03 2024/05/28
新手爸媽｜幼兒幾時可戒片？唔想去廁所點算？　職業治療師4招戒片訓練策略

你可能感興趣

新手爸媽︱帶幼兒出遊攻略　一張行李清單執齊衣食住行必備用品
13:08 2024/05/17
新手爸媽︱帶幼兒出遊攻略　一張行李清單執齊衣食住行必備用品
新手爸媽| 剖腹產嬰兒更容易病？ 理大研究：近9成剖腹產嬰兒於1歲前曾生病
16:50 2024/05/24
新手爸媽| 剖腹產嬰兒更容易病？ 理大研究：近9成剖腹產嬰兒於1歲前曾生病
新手爸媽｜幼兒幾時可戒片？唔想去廁所點算？　職業治療師4招戒片訓練策略
19:03 2024/05/28
新手爸媽｜幼兒幾時可戒片？唔想去廁所點算？　職業治療師4招戒片訓練策略
新手爸媽 育兒心得 張寶兒 袁偉豪 吳若希 爸媽心聲 夫妻之道 綜藝節目

最高瀏覽

藥物回收｜屈臣氏藥餘回收計劃　回收過期藥物兼賺易賞錢　18區回收點+參加方法一覽
藥物回收｜屈臣氏藥餘回收計劃　回收過期藥物兼賺易賞錢　18區回收點+參加方法一覽
不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
長壽之道｜40歲起養成8大習慣延壽24年　研究實證：60歲開始也可多活18年
長壽之道｜40歲起養成8大習慣延壽24年　研究實證：60歲開始也可多活18年
急症室最長等候時間（06月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月06日 時間12:05）
移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學
移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學