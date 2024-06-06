學神爸媽Get Set Go｜4歲男童太聽話盲目跟從失去判斷力　兒童心理學家教1招改變思想

▲ 在《學神爸媽Get Set Go》中，專家指原來小朋友太過聽話，對家長都是難題。

【TVB/學神爸媽Get Set Go/袁偉豪/張寶兒/吳若希/育兒資訊/新手爸媽】小朋友難湊，一般都離不開是不分享、自我為中心、爭玩具等，但太聽話都是難題？最近一集TVB播出的《學神爸媽Get Set Go》正正就是討論這個議題。4歲的小男生梓洸因太過聽話，經常誤解大人指令，恐怕因盲目跟從會失去自己的判斷力。兒童心理學家就教大家一套增強思想方法，助新手爸媽避免這些問題發生。

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學神爸媽Get Set Go｜小朋友太聽大人說話

在最近一集，繼續有新手爸媽袁偉豪（Ben）、張寶兒（Bowie）和吳若希（Jinny）擔任嘉賓，「個案主角」是4歲的小男生梓洸。這集同樣要3位新手爸媽挑戰2個育兒課題，任務一︰30分鐘內，試搵出梓洸爸媽最想解決1個湊仔難題；任務二︰20分鐘內改善梓洸的錯誤諗法。第一個出場是Bowie，她很快就與梓洸混熟，非常融洽未見異樣，其後到Ben上場，他化身大細路與梓洸玩得不亦樂乎，更脫掉襪子孖住梓洸爬滑梯。最後輪到湊仔經驗豐富的Jinny出場，不僅與梓洸打成一片，要他試食、收拾玩具樣樣照單全收。

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學神爸媽Get Set Go｜常將大人指令極端化

經過Jinny的短暫相處，她發現梓洸難湊原因是「太過聽話」，經常將大人指令極端化，例如將「滑梯口有小朋友便不能瀡」理解成「滑梯下面有人就不能瀡」就算滑梯下面沒有其他人，梓洸這種非黑即白的想法，另他失去自我判斷力。又例如「食太多紅豆會肚痛」理解成「食紅豆就會肚痛」。Rosa教路當問題出現時要盡快改善，「如果類似事情再發生，我們可以留意小朋友的進食分量，沒有必要由0等到10，即不是遇到問題才處理危機，去到3、4就好制止，分散注意力。」

如果擔心小朋友有非黑即白的思考模式，可嘗試教導小朋友多方面解決問題，她續說︰「同一地方原來有幾條路可以走，讓小朋友看到有多種方法去處理事件，慢慢在生活中，增加小朋友的思想靈活度。」Ben也明白到小朋友，短短2、3句說話未必能解讀到當時的情況，其實需要更多實際情況讓小朋友參考，就可以避免這些問題發生。的確小朋友是學習大人模式長大，以身教來展示會比說話來得更清楚明白。

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