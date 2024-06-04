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濫用公屋｜涉虛報巡查公屋紀錄　房署主任18罪成准保釋月中判刑

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 剛剛

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涉虛報巡查公屋紀錄，房署主任罪成候判。資料圖片

駐東涌滿東邨的女房署主任涉虛報家訪紀錄，房署審查紀錄時發現她家訪離世住客揭發事件。涉案51歲主任早前否認19項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，今（4日）於西九龍裁判法院被裁定18罪罪成，1罪脫。裁判官裁決時指，被告未有在事發時到涉案單位家訪，目的是欺騙主事人。裁判官先索取背景報告，被告准保釋至6月18日判刑。

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女被告李碧琪（52歲，房屋事務主任），被控19項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。控罪指，被告於或約於2020年11月至2021年12月期間，意圖欺騙其主事人而使用一份房屋署外展房屋管理系統的紀錄，及在要項上載有虛假、錯誤或欠妥的陳述，即被告已到東涌滿東邨滿康樓19個單位進行兩年一度的家訪，明知意圖用以誤導房屋署。

裁判官裁決時指，房署未有向案中離世住戶進行家訪，被告亦如是。至於其餘大部份住戶則表示只有男職員家訪，未有女職員進行家訪，考慮被告為女性，故裁定被告未有到訪這些涉案單位。

裁判官又指，房署進行家訪亦屬合理，被告沒有理由不表露身份，裁定被告在房署裝置上上載虛假資料，被告亦未有在事發時到涉案單位家訪，目的是欺騙主事人。此外，由於其中一項控罪中未能確定被告有否進行家訪，遂裁定18項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪罪成，1罪脫。

代表律師求情時指，本案被告雖然被定罪，但並不涉及貪污或勾結外人情況。裁判官則表示，本案若非有長者死亡，被告行為將難以被揭發。代表律師指，案中被告上司亦會覆查，若有人進行違法行為，會否被人揭發亦是未知之數。裁判官先索取背景報告，被告准保釋至6月18日判刑。

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