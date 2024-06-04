不一樣的爸媽｜黃澤鋒太太52歲高齡誕女被嘲老　女兒小黃妃10個字幫媽媽反擊

▲ 黃澤鋒與陳麗麗一家三口接受Viu TV《不一樣的爸媽》訪問。

【不一樣的爸媽/黃澤鋒/高齡產婦/夫妻相處/星二代/小黃妃】藝人黃澤鋒與太太陳麗麗於2010年結婚，婚後一直努力造人，終於在結婚第9年成功懷孕，陳麗麗以52歲成為「超高齡產婦」，並順利誕下女兒黃熙恩（小黃妃）。近日一家三口為ViuTV任《不一樣的爸媽》的嘉賓，跟大家分享做高齡父母的感受、經歷及夫妻相處之道，節目主持李敏問4歲妃妃有沒有同學仔指媽媽老，小黃妃表示有同學仔笑媽媽老，令媽媽不開心，更霸氣讚媽媽靚女，冧爆全場！

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不一樣的爸媽︱黃澤鋒陳麗麗是Facebook情緣

ViuTV節目《不一樣的爸媽》，第6集請來黃澤鋒陳麗麗夫婦，與她們的4歲女兒小黃妃，跟大家分享作為「超高齡父母」的感受。ViuTV節目組與主持李敏拍攝了黃澤鋒夫婦的生活日常，在節目中兩人都曾經有過一段婚姻，40歲時才遇上對方，更大爆原來是Facebook情緣，兩人都信佛及有共同興趣打拳，很快就結婚，婚後一直努力造人，到了第9年才成功懷上小黃妃，兩人做超高齡爸媽，雖然當時外間很多流言，不過黃澤鋒表示，「只在乎家人的感受，不理外界，人哋講咩控制唔到，我只支持自己太太。」

▲ 為媽媽平反。（節目截圖)

不一樣的爸媽︱黃澤鋒分享夫妻相處之道

兩人還分享夫妻相處之道，黃澤鋒表示住同一間屋，可以唔吵架，相處得很好，雙方都要體諒、理解及包容，他還說:「跟太太相處10幾年，到現在都有很多話題，不會覺得她悶，就是你太太。」而陳麗麗表示遇到黃澤鋒就好似LEGO一樣，一拍即合，「做事、處事、想法、興趣都好似。」

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不一樣的爸媽︱湊女鬥智鬥力

節目組跟住兩人去接放學，好動的小黃妃展露天真幸福的笑容，會有禮貌地跟主持打招呼。爸媽表示女兒成熟懂事，爸爸黃澤鋒說兩年前她的媽媽過世，他偷偷走入廚房哭，小黃妃竟走到爸爸跟前安慰他說：「爸爸不要哭，不要傷心，嫲嫲走了」。夫婦自知年齡較大才育有女兒，為了要保持身體健康，積極訓練體力、智力來跟女兒相處，直言湊女要「鬥智鬥力」，要學識聰明地跟她交談，也要誘導孩子，並要守住原則，不能「今日的自己打倒昨日的自己」，亦要與時並進才可跟她溝通。

不一樣的爸媽︱小黃妃為媽媽平反

因為要照顧小黃妃兩人都甚少二人世界，所以節目組就安排兩人入長洲觀星拍拖，但小黃妃知道後又要跟去，李敏就負起照顧小黃妃的責任，期間小黃妃接受李敏的訪問時，非常「老積」，當主持問她，爸爸惡定媽媽惡，她坦白表示「我唔聽媽媽話，因為爸爸惡過媽媽」！而當李敏問小黃妃：「我聽講有同學說你媽媽老，是嗎？」小黃妃嬲爆爆又帶點無奈回應：「媽媽唔開心，但我會同佢講『係咁㗎喇，我都唔知佢（同學）叫乜名呀，下次見到我會鬧佢囉』。」那小黃妃有安慰媽媽嗎？「有㗎，其實媽媽都唔老，幾靚女！」期間小黃妃不時戙高腳，勁有霸氣！

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黃澤鋒大讚太太「我覺得佢好偉大，唔係咁多女人願意係呢個年紀生BB，犧牲好大，過程見到佢好辛苦、痛苦，但我又愛莫能助。如果滿分係100分，我會畀100分；同埋好似周星馳咁講：『愛佢一萬年』，下世都再娶佢，唔後生，能夠咁，係上天俾我福氣。」而陳麗麗則力讚老公為了家庭付出很多，家裡的空間都給了女兒，時間都給了家庭。

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