  • 25°C
香港時間 : 2024604日 (二) 20:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

不一樣的爸媽｜黃澤鋒太太52歲高齡誕女被嘲老　女兒小黃妃10個字幫媽媽反擊

育兒資訊

撰文： 陳麗薇

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

黃澤鋒與陳麗麗一家三口接受Viu TV《不一樣的爸媽》訪問。

【不一樣的爸媽/黃澤鋒/高齡產婦/夫妻相處/星二代/小黃妃】藝人黃澤鋒與太太陳麗麗於2010年結婚，婚後一直努力造人，終於在結婚第9年成功懷孕，陳麗麗以52歲成為「超高齡產婦」，並順利誕下女兒黃熙恩（小黃妃）。近日一家三口為ViuTV任《不一樣的爸媽》的嘉賓，跟大家分享做高齡父母的感受、經歷及夫妻相處之道，節目主持李敏問4歲妃妃有沒有同學仔指媽媽老，小黃妃表示有同學仔笑媽媽老，令媽媽不開心，更霸氣讚媽媽靚女，冧爆全場！

最新影片:

 

不一樣的爸媽︱黃澤鋒陳麗麗是Facebook情緣

ViuTV節目《不一樣的爸媽》，第6集請來黃澤鋒陳麗麗夫婦，與她們的4歲女兒小黃妃，跟大家分享作為「超高齡父母」的感受。ViuTV節目組與主持李敏拍攝了黃澤鋒夫婦的生活日常，在節目中兩人都曾經有過一段婚姻，40歲時才遇上對方，更大爆原來是Facebook情緣，兩人都信佛及有共同興趣打拳，很快就結婚，婚後一直努力造人，到了第9年才成功懷上小黃妃，兩人做超高齡爸媽，雖然當時外間很多流言，不過黃澤鋒表示，「只在乎家人的感受，不理外界，人哋講咩控制唔到，我只支持自己太太。」

為媽媽平反。（節目截圖)

不一樣的爸媽︱黃澤鋒分享夫妻相處之道

兩人還分享夫妻相處之道，黃澤鋒表示住同一間屋，可以唔吵架，相處得很好，雙方都要體諒、理解及包容，他還說:「跟太太相處10幾年，到現在都有很多話題，不會覺得她悶，就是你太太。」而陳麗麗表示遇到黃澤鋒就好似LEGO一樣，一拍即合，「做事、處事、想法、興趣都好似。」

點擊圖片放大
+6
+5

不一樣的爸媽︱湊女鬥智鬥力

節目組跟住兩人去接放學，好動的小黃妃展露天真幸福的笑容，會有禮貌地跟主持打招呼。爸媽表示女兒成熟懂事，爸爸黃澤鋒說兩年前她的媽媽過世，他偷偷走入廚房哭，小黃妃竟走到爸爸跟前安慰他說：「爸爸不要哭，不要傷心，嫲嫲走了」。夫婦自知年齡較大才育有女兒，為了要保持身體健康，積極訓練體力、智力來跟女兒相處，直言湊女要「鬥智鬥力」，要學識聰明地跟她交談，也要誘導孩子，並要守住原則，不能「今日的自己打倒昨日的自己」，亦要與時並進才可跟她溝通。

不一樣的爸媽︱小黃妃為媽媽平反

因為要照顧小黃妃兩人都甚少二人世界，所以節目組就安排兩人入長洲觀星拍拖，但小黃妃知道後又要跟去，李敏就負起照顧小黃妃的責任，期間小黃妃接受李敏的訪問時，非常「老積」，當主持問她，爸爸惡定媽媽惡，她坦白表示「我唔聽媽媽話，因為爸爸惡過媽媽」！而當李敏問小黃妃：「我聽講有同學說你媽媽老，是嗎？」小黃妃嬲爆爆又帶點無奈回應：「媽媽唔開心，但我會同佢講『係咁㗎喇，我都唔知佢（同學）叫乜名呀，下次見到我會鬧佢囉』。」那小黃妃有安慰媽媽嗎？「有㗎，其實媽媽都唔老，幾靚女！」期間小黃妃不時戙高腳，勁有霸氣！

點擊圖片放大
+8
+7

黃澤鋒大讚太太「我覺得佢好偉大，唔係咁多女人願意係呢個年紀生BB，犧牲好大，過程見到佢好辛苦、痛苦，但我又愛莫能助。如果滿分係100分，我會畀100分；同埋好似周星馳咁講：『愛佢一萬年』，下世都再娶佢，唔後生，能夠咁，係上天俾我福氣。」而陳麗麗則力讚老公為了家庭付出很多，家裡的空間都給了女兒，時間都給了家庭。

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【安樂窩】800呎3房家居被小黃妃佔領　廿四孝爸爸黃澤鋒放滿愛女成長印記
18:56 2023/07/31
【安樂窩】800呎3房家居被小黃妃佔領　廿四孝爸爸黃澤鋒放滿愛女成長印記
星二代丨4歲小黃妃獲網民讚愈大愈靚女　黃澤鋒親教女兒游水自嘲魔鬼教練
12:11 2024/05/09
星二代丨4歲小黃妃獲網民讚愈大愈靚女　黃澤鋒親教女兒游水自嘲魔鬼教練
明星育兒｜黃澤鋒夫婦栽培4歲女兒多元發展　小黃妃從小習泳學拳展現體藝天賦
13:12 2024/05/14
明星育兒｜黃澤鋒夫婦栽培4歲女兒多元發展　小黃妃從小習泳學拳展現體藝天賦

你可能感興趣

【安樂窩】800呎3房家居被小黃妃佔領　廿四孝爸爸黃澤鋒放滿愛女成長印記
18:56 2023/07/31
【安樂窩】800呎3房家居被小黃妃佔領　廿四孝爸爸黃澤鋒放滿愛女成長印記
星二代丨4歲小黃妃獲網民讚愈大愈靚女　黃澤鋒親教女兒游水自嘲魔鬼教練
12:11 2024/05/09
星二代丨4歲小黃妃獲網民讚愈大愈靚女　黃澤鋒親教女兒游水自嘲魔鬼教練
明星育兒｜黃澤鋒夫婦栽培4歲女兒多元發展　小黃妃從小習泳學拳展現體藝天賦
13:12 2024/05/14
明星育兒｜黃澤鋒夫婦栽培4歲女兒多元發展　小黃妃從小習泳學拳展現體藝天賦
星二代 黃澤鋒 爸媽心聲 夫妻之道 正能量 家庭教育 ViuTV

最高瀏覽

按摩釀禍︱30歲女游水突頭暈嘔吐　求醫揭按摩惹禍　醫生警告：1個位置絕不能按
按摩釀禍︱30歲女游水突頭暈嘔吐　求醫揭按摩惹禍　醫生警告：1個位置絕不能按
天使綜合症｜6歲兒患天使綜合症智力僅半歲　父母心痛孩子不能說話：可說一句多謝嗎？
天使綜合症｜6歲兒患天使綜合症智力僅半歲　父母心痛孩子不能說話：可說一句多謝嗎？
公務員加薪︱行會通過劃一加薪3%遜指標　港府：須考慮財赤
公務員加薪︱行會通過劃一加薪3%遜指標　港府：須考慮財赤
鷄蛋點餐｜荷包蛋+煎蛋+太陽蛋+班尼迪克蛋　不同雞蛋煮法英文名稱
鷄蛋點餐｜荷包蛋+煎蛋+太陽蛋+班尼迪克蛋　不同雞蛋煮法英文名稱
爆肝行業｜10大爆肝行業出爐排第一出乎意料　醫生：3大壞習慣增患肝癌風險
爆肝行業｜10大爆肝行業出爐排第一出乎意料　醫生：3大壞習慣增患肝癌風險