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資料外洩｜拍賣行佳士得客戶資料被盜　私隱專員公署：逾8,000港人受影響

社會

發布時間： 2 小時前

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人資料私隱專員公署回覆查詢指，昨日收到佳士得就資料外洩事故通報，超過8,000名香港人受影響。（資料圖片）

拍賣行佳士得（Christie's）客戶資料外洩，私隱專員公署今日（4日）回覆查詢時指，昨收到相關機構的資料外洩事故通報，涉及約8,400名香港客戶，所涉及的個人資料包括姓名、出生日期、地址、護照號碼、性別及國籍等。

黑客團體RansomHub近日於暗網發文，聲稱已入侵佳士得系統，獲取至少50萬名收藏家個人資料，並威脅公開信息。

私隱專員公署指，昨收到相關機構的資料外洩事故通報，涉及約8,400名香港的客戶，所涉及的個人資料包括姓名、出生日期、地址、護照號碼、性別及國籍等。公署已建議相關機構盡快通知受影響人士，並已經根據既定程序就事件展開循規審查。

公署又呼籲受影響人士提高警惕，慎防個人資料被盜用，並應採取以下措施，保障個人資料私隱：

  • 考慮更改網上帳戶密碼，並啟用多重認證功能（如有的話）
  • 審視銀行月結單，以確定是否有任何未經授權的活動
  • 收到不明來歷或可疑的來電、短訊時要提高警覺
  • 切勿隨意打開短訊的附件、連結或披露個人資料
  • 對網絡釣魚及其他詐騙行為提高警覺

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責任編輯：梁薾心

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