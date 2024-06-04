公務員加薪｜16份政府筍工月薪22k至76k　入境事務助理員無需大學畢業

▲ 公務員加薪3%，精選16份政府筍工月薪22k至76k，入境事務助理員無需大學畢業。

【公務員加薪/政府工/政府職位空缺/公務員/筍工】行政長官會和行政會議通過公務員本年度加薪方案，所有公務員、即不分高中低層，加薪劃一3%。政府工一向被視為筍工，不少職位更「爭崩頭」。TOPick整合16個月薪20k以上的公務員職位空缺，以及申請方法，當中入境事務助理員無需大學畢業，月薪達24k，各位打工仔和應届畢業生切勿錯過。

政府工｜漁農自然護理署 副獸醫科技師

月薪：32,430元

截止申請日期：全年接受申請直至另行通知

入職條件：

(a) 持有本地專上學院頒發的醫療化驗科學高級文憑或同等學歷；

(b) 根據《輔助醫療業條例》（第359章）於香港註冊為醫務化驗師，名列於醫務化驗師註冊名冊第II部分內；

(c) 持有香港醫務化驗師管理委員會簽發的有效執業證明書；

(d) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

申請詳情：【按此】

政府工｜漁農自然護理署 二級農林督察(自然護理及郊野公園)

月薪：22,895元至45,640元

截止申請日期：14/06/2024 23:59:00

入職條件：

(a)(i) 持有本港理工學院/理工大學或香港專業教育學院/工業學院/科技學院頒發的文憑或高級證書，主修管理學、自然科學或相關科目，或具同等學歷；或 (ii) 持有農業或林務學校/學院頒發的認可文憑，或具同等學歷；以及有一年郊區/植物/野生生物管理的實際經驗；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考達第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

申請詳情：【按此】

政府工｜懲教署 二級懲教助理

月薪：23,365元至35,215元

截止申請日期：全年接受申請直至另行通知

入職條件：

(a) (I)持有由香港護士管理局所頒發的登記證明書（第一部）（或註冊證明書（第一部））及有效的執業證明書（入職月薪：25,800元）；或

(II)(i)在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或(ii)在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷（入職月薪：24,725元）；或

(III)(i)在香港中學文憑考試三科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或(ii)在香港中學會考三科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷（入職月薪：24,040元）；或

(IV)中五畢業，或具同等學歷（入職月薪：23,365元）；及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績，或在二級懲教助理中／英文筆試中取得及格成績；以及能操流利粵語及英語；

(c) 通過體能測驗；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

申請詳情：【按此】

政府工｜工藝教導員(木工)

月薪：24,040元至41,615元

截止申請日期：06/06/2024 23:59:00

入職條件：

(a)完成有關木工工藝、木器家具製作或室內裝潢行業的學徒訓練或院校訓練課程；或能出示證明，顯示在木工工藝、木器家具製作或室內裝潢行業方面具備至少五年工作經驗；

(b)具備相當於中三程度的中、英文語文能力；並能操流利粵語及簡單英語；

(c)接受並通過木工技能測驗；及

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

申請詳情：【按此】

政府工｜香港海關 關員

月薪：24,725元至35,215元

截止申請日期：全年接受申請直至另行通知

入職條件：

(a)(i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(a)(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績；

(d) 能操流利粵語；

(e) 通過體能測驗；及

(f) 通過視力測驗

申請詳情：【按此】

政府工｜香港海關 海關督察

月薪：46,925元至81,400元

截止申請日期：05/06/2024 23:59:00

入職條件：

(a)(i) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷；及符合語文能力要求，即綜合招聘考試的兩張語文試卷(中文運用和英文運用)考獲一級成績，或具同等成績（入職月薪：52,070元）；或

(a)(ii) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或香港任何一所大專院校頒發的認可副學士學位，或香港任何一所理工大學／理工學院／香港專業教育學院／科技學院頒發的高級文憑，或任何一所已註冊專上學院在其註冊日期後頒發的文憑，或具同等學歷；及符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績（入職月薪：49,505元）；或

(a)(iii) 在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績，或具同等學歷；及符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績（入職月薪﹕46,925元）；

(b) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績；

(c) 能操流利粵語及英語；

(d) 通過體能測驗；及

(e) 通過視力測驗。

申請詳情：【按此】

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政府工｜衞生署 牙科醫生

月薪：68,940元至116,165元

截止申請日期：全年接受申請直至另行通知

入職條件：

(a) 已根據《牙醫註冊條例》（第156章）的規定在香港註冊；

(b) 持有香港牙醫管理委員會簽發的有效執業證明書；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的兩張語文試卷(中文運用和英文運用)中取得「一級」成績，或具同等成績；

(d) 能操流利粵語和英語；及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

申請詳情：【按此】

政府工｜衞生署 醫生

月薪：75,585元至128,420元

截止申請日期：全年接受申請直至另行通知

入職條件：

(a) 持有根據香港法例第161章《醫生註冊條例》可在香港註冊的醫科資格；

(b) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得一級或以上成績，或具同等成績；及能操流利粵語及英語；及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

申請詳情：【按此】

政府工｜衞生署 註冊護士

月薪：34,060元至54,805元

截止申請日期：全年接受申請直至另行通知

入職條件：

(a) 持有香港護士管理局頒發的註冊證明書（第I部）；

(b) 持有香港護士管理局頒發的有效執業證明書；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷；能操流利廣東話和英語；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

申請詳情：【按此】

政府工｜機電工程署 助理屋宇裝備工程師

月薪：39,435元至60,065元

截止申請日期：13/06/2024 23:59:00

入職條件：

(a)具備取得香港工程師學會法定會員資格（屋宇裝備界別）所需的全部學歷，或同等學歷；

(b)完成獲香港工程師學會預先認可的正式訓練，或同等訓練，或於取得有關資格後在屋宇裝備工程方面具備最少兩年專業人員工作經驗；

(c)在綜合招聘考試能力傾向測試試卷中取得及格成績；

(d)符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用及英文運用）中取得一級成績，或具同等成績；及

(e)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

申請詳情：【按此】

政府工｜消防處 消防隊長（行動）

月薪：46,925元至96,600元

截止申請日期：全年接受申請直至另行通知

入職條件：

(1) (a) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；以及符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的兩張語文試卷（中文運用和英文運用）取得一級成績，或具備同等成績，並能操流利粵語及英語；（月薪 52,070元）或

(b) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或香港其中一間大專院校頒發的認可副學士學位，或香港其中一間理工大學／理工學院／香港專業教育學院／科技學院頒發的高級文憑，或註冊專上學院在其註冊日期後頒發的文憑，或具備同等學歷；以及符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績，並能操流利粵語及英語；（月薪 49,505元）或

(c) (i)在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，或具備同等學歷；或(ii)在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績，或具備同等學歷；以及(iii) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績，並能操流利粵語及英語。（月薪46,925元）

(2) 通過視力測驗（須要／無須佩戴眼鏡）；

(3) 通過體能測驗及模擬實際工作測驗；

(4) 通過能力傾向筆試；

(5) 通過能力傾向實務測驗；以及

(6) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

申請詳情：【按此】

政府工｜香港警務處 警員

月薪：28,095元至41,155元

截止申請日期：全年接受申請直至另行通知

入職條件：

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) (i) 香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷，或在遴選警員的筆試中，考獲中文及英文語文測驗合格；以及

(ii) 能閱讀及書寫中文及操流利粵語；

(c) 須通過體能測試；

(d) 須通過視力測試，包括視覺敏銳度測試及色覺測試。而配戴眼鏡或隱形眼鏡的人士亦可申請。申請人可在配戴矯視工具的情況下進行視覺敏銳度測試，但不包括色覺測試；

(e) 必須是香港特別行政區永久性居民；

(f) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績﹔以及

(g) 須通過體格檢驗 (包括尿液驗毒)。

申請詳情：【按此】

政府工｜香港警務處 督察

月薪：50,500元至96,600元

截止申請日期：全年接受申請直至另行通知

入職條件：

(a)(i) 持本港大學學位，或同等學歷，並在綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用及英文運用）取得「一級」成績 [入職薪點：警務人員薪級表第26點 （月薪53,850元）]﹔或

(ii) 持本港大學學位，或香港其中一間理工學院╱理工大學╱香港專業教育學院╱科技學院的高級文憑，或香港高等院校頒發並獲認可的副學士學位，或註冊專上學院註冊後所頒發的文憑，或同等學歷，及香港中學會考中國及英國語文科第2級 / E級]或以上成績，或香港中學文憑考試中國及英國語文科第2級成績或以上，或同等學歷，或在遴選督察的筆試中，考獲中文及英文語文測驗合格[入職薪點：警務人員薪級表第25點 (月薪52,025元)]﹔或

(iii) 香港高級程度會考兩科合格（高級程度）及香港中學會考其他三科C級或以上成績，或任何五個香港中學文憑科目成績[包括﹕新高中科目第3級成績，應用學習科目「達標並表現優異」/「達標並表現優異(I)」成績(應用學習科目最多計算兩科)，其他語言科目C級成績]，或同等學歷，及香港中學會考中國及英國語文科第2級 / E級或以上成績，或香港中學文憑考試中國及英國語文科第2級成績或以上，或同等學歷，或在遴選督察的筆試中，考獲中文及英文語文測驗合格[入職薪點：警務人員薪級表第24點（月薪50,500元）]；

(b) 能閱讀及書寫中文及操流利粵語；

(c) 須通過體能測試；

(d) 須通過視力測試，包括視覺敏銳度測試及色覺測試。而配戴眼鏡或隱形眼鏡的人士亦可申請。申請人可在配戴矯視工具的情況下進行視覺敏銳度測試，但不包括色覺測試；

(e) 必須是香港特別行政區永久性居民；

(f) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績；以及

(g) 須通過體格檢驗（包括尿液驗毒）。

申請詳情：【按此】

政府工｜入境事務處 入境事務助理員

月薪：24,380元至34,230元

截止申請日期：全年接受申請直至另行通知

入職條件：

(a)

(i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績，及能操廣東話和英語；及

(c) 通過體能測驗；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

申請詳情：【按此】

政府工｜地政總署 產業測量師

月薪：68,940元至116,165元

截止申請日期：17/06/2024 23:59:00

入職條件：

(a)為香港測量師學會產業測量組的正式會員，或具備同等專業資格；

(b)在取得上述專業資格後至二零二四年八月三十一日，具備至少一年估價及產業管理╱產業代理╱物業發展方面的相關工作經驗；

(c)符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「一級」成績，或同等成績；以及

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

申請詳情：【按此】

政府工｜庫務署 庫務會計師（公務員職位）

月薪：68,940元至116,165元

截止申請日期：14/06/2024 23:59:00

入職條件：

(a) 為香港會計師公會會計師，或具同等資格；

(b) 於獲得資格後，具備至少一年有關工作經驗；

(c) 在綜合招聘考試的能力傾向測試中取得及格成績；

(d) 符合以下語文能力要求：在綜合招聘考試的英文運用試卷和中文運用試卷中分別取得二級和一級成績，或在其他考試取得同等成績；以及操流利粵語及英語；及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

申請詳情：【按此】

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