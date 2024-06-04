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莎劇節｜影后葉童曾懷疑自己演技　跳出舒適圈尋突破：常演女人沒創意

娛樂

撰文： 黃鑑江

發布時間： 1 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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千面影后葉童與香港舞台劇獎最佳導演鄧樹榮，早於1997年的《上海之夜》首次合作，這些年4度合作，鄧導演更欽點她為自己向偶像莎翁致敬的心血劇作《李爾王》擔當主角，惺惺相惜之情不言而喻。（攝影:曾耀輝）

念念不忘必有迴響，但，又有誰的名字有此能耐，400年後仍在流行文化世界不斷被呼喚？

遠的不說，如去年全美勁收4.5億港元的《真的狠愛你》，靈感便源自莎士比亞的《無事生非》；少不了香港代表呂爵安，最新主打歌也名叫《油麻地莎士比亞》；就連蜘蛛仔Tom Holland久休復出的舞台劇，揀的劇目正是《羅密歐與茱麗葉》，可見莎翁影響力無遠弗屆。

適逢首屆香港國際莎劇節今年順利誕生，發起人就是被認為「香港最具才華的劇場導演之一」--鄧樹榮老師

鄧樹榮曾表示﹕「如果人類歷史是個超大的宴會廳，歷朝歷代的風雲人物不過吃完就走的過客，只有不斷製造食物的藝術家才會永留在此，而莎士比亞肯定是當中的一個大廚。」筆者忽發奇想，不如問問鄧樹榮和葉童（兩位由1997年開始已3次合作，最近再度重演2021年全女班演員演繹的無言肢體劇《李爾王》），若以一種美食來比喻莎翁劇作，答案會是甚麼呢？

問葉童有甚麼說話給入場的觀眾，她說：「我不希望他們有甚麼設定入來看，毋須想得太複雜，純粹要用感受去感受這個劇作吧！」（攝影:曾耀輝）

葉童想一想便答：「我選廚師沙律，甚麼材料都有，而觀眾如醬汁，加哪一種會產生不同味道。」大抵劇場演員最能了解「入場觀眾如何，戲味也必如何」的道理，而在旁的鄧樹榮則回道：「我覺得是沙嗲、叻沙或咖喱之類，因他很多作品都帶刺激性；至於喜劇我會用甜品來形容，像楊枝甘露那種令你覺得涼快。」

一個香港莎迷的用心盡力

誠然，問題的原意無非盡採訪之責任，以專家答案找個引子，望大眾多認識這位西方文藝史上傑出文豪的宏大。然而相比鄧導演，筆者實屬小巫見大巫，他推戴莎劇之心，從策動首屆香港國際莎劇節可見一斑。

2004年他任香港演藝學院戲劇學院講師，期間執導的《哈姆雷特》（又名《王子復仇記》） 奪得2007年香港舞台劇獎最佳導演獎。其後他更創辦鄧樹榮戲劇工作室，於2008年香港藝術節中，首次廣東話演繹莎劇《泰特斯》。2012年更獲倫敦環球劇場（Globe Theatre）邀請，參加「環球莎士比亞戲劇節」，是37隊國際隊伍中，首個在全球劇迷面前上演的以廣東話製作的《泰特斯》。

香港國際莎劇節於3月舉行啟動典禮，作為項目的藝術總監鄧樹榮總算能一圓心願，鬆一口氣。

他說:「這是很大的榮幸！也因此讓我發現不同城市地區都有他們的莎劇節，因為在西方文化歷史中，莎士比亞佔很重要的一環，去過6、7次後，便忽發奇想，不如香港也辦一個吧！搞莎劇節很多原因，最重要是我確實從他身上學到很多，如戲劇的構成、語言的運用、場面的處理、對白跟無言之間的互相轉化等，令我獲益良多。而作為藝術創作者，是可透過莎翁豐富整體的創造能力。」

於是他自發寫計劃書尋找資助，本來原訂2020年下旬舉行香港專屬的莎劇節，萬事俱備，東風卻因疫情、未通關而姍姍來遲。大概這種「推戴所愛，扶掖後進」之心才能排除萬難，將夢想進行到底，終於在今年正式始動，而當年先上映的《李爾王》也重演一次，為他一手一腳促成的莎劇節作誌慶。

影后自信崩壞時

這次反串飾演李爾王的，是早已享譽香港影壇的千面影后葉童，首次跟鄧導合作是1997年的《上海之夜》舞台劇，她沒想到再次合作，竟然是2019年的《死人的手機》，葉童坦言曾忐忑過一段時間，這次更向導演當當面問個明白：「當年32場《上》的演出很成功，口碑也不錯，為何……其實是否老師覺得我演技不合格，才一直沒找我？」

鄧導演開腔正面回應：「本身我不屬春天舞台製作，當時是幫人執導的。到我開工作室，戲目大多較實驗性，跟《上》那種寫實風格截然不同，所以……直到為《死》劇時尋找一個有成熟度、又能飾演媽媽的女演員，當下第一個便想到你，直覺你可擔此重任。」

以無言肢體形式演出，葉童說樂於接受新挑戰。

聽見兩位的「打情罵俏」，更感到他們惺惺相識的關係。葉童坦言多年來一直欣賞對方，經常看他不同風格的劇場作品。而這幾年合作多了，默契度愈趨成熟，即使《李爾王》中他不單要她轉換性別，還要「滅口」，以無言肢體形式演出，而且以抽走莎劇對白，更是一種實驗，而她樂於挑戰，面對這方向不明確的磨練。

葉童說：「真正的創作是要離開自己comfort zone，做來做去都是女人，是很難把當中的創意帶給觀眾。起初是有很多疑問，惟有不斷去試，現在似乎拿捏到方向。」

葉童表示，鄧樹榮有時也有堅持到一個她也覺得好過分的地步。「我會盡量配合，試過堅持要我不停原地轉，轉到差不多暈低，但也因此知自己極限可以去到幾盡。」（攝影:曾耀輝）

對於3年後再重演，鄧導認為更得心應手，他解說：「這次再演，也作不少調整，也貫徹自己對舞台劇藝術應該不斷減去的表演方法。」是以這趟「去蕪存菁」的版本，相信更接近他倆心目中的《李爾王》吧！

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