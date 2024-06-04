精神健康｜香港心聆主辦免費講座　Ben Sir夥專家講解情緒

香港精神健康慈善機構香港心聆近日與宏利共同策劃一系列Your Mental Health Matters 公眾推廣活動，邀請不同界別（臨床心理學、公共衛生及非政府機構）的專家講者，深入淺出地與大眾探討精神健康議題，首個分享活動邀請了語言學家及前大學講師 Ben Sir 同大家「傾吓偈」。

6月21日（星期五）於鰂魚涌舍區Quarryside舉辦「Your Mental Health Matters」系列中的首個活動，共兩場免費分享會，探討照顧自己及別人情緒的技巧！活動現已開放報名。

從事教育工作逾 30 年的Ben Sir 特別關注青少年精神健康，常鼓勵大家要儲備好「精神雪櫃」，用運動、藝術、演藝等興趣填滿食物儲存格，長遠提高抗壓力，多點儲備就較易「睇開啲」。同場還有香港心聆行政總栽及臨床心理學家 Candice，以及臨床顧問及輔導心理學家 Opal 以專業角度講解情緒，並有心聆大使分享過來人的故事。

日期：6 月 21 日（星期五）

時間及主題（共兩場，獨立報名，每場名額有限，先到先得）

• 第一場晚上 6:30-7:15（照顧自己的情緒）及/或

• 第二場晚上 7:45-8:30（照顧別人的情緒）

地點：舍區 Quarryside （ 鰂魚涌港鐵站 B 出口步行約 8 分鐘）

費用：免費（每場每位參加者需付港幣 50 元按金，出席活動後將獲退回款項）

語言：廣東話

報名連結

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