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癌症殺手｜一家8姊妹同患甲狀腺癌病發源於1大關鍵　醫生：身體5種異常需小心

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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內地有一家8姊妹同患甲狀腺癌，醫生提醒身體出現5種異常需小心。

【甲狀腺癌／癌症／癌症基因／癌症先兆】部分癌症具有家族聚集性，因此若有家人確診便需格外留意。內地有醫生分享病例，指曾經遇到一家8姊妹同樣患上甲狀腺癌，且並非罕見案例，指出癌症基因亦是發病的一大關鍵。醫生另外盤點5種可能代表甲狀腺出現問題的異常症狀，提醒市民警惕。

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綜合內地媒體報道，甲狀腺癌有「懶癌」、「幸福癌」、「最善良的癌症」等稱號，指出甲狀腺癌的病情一般而言並不凶險，但亦有少數患者的病情發展較快，甚至在短短半年內便能奪命。

寧波大學附屬第一醫院甲狀腺外科／乳腺外科病區副主任殷科醫生分享病例，表示一名35歲女子因為頸部不適及聲音沙啞求診，醫生為她進行檢查後，發現其頸部有一個最大直徑5cm的腫塊。細問之下，才知道女子原來在2個月前曾經到耳鼻喉科進行求醫，且當時已經發現頸部有腫塊，不過腫塊的最大直徑只有1cm，因此沒有在意，沒想到僅2個月便已變大4cm。該名女子最終被診斷為惡性程度較高的甲狀腺低分化癌，並接受了手術切除。

殷科指出，目前已確定的甲狀腺癌發病原因有癌症基因及電離輻射，且甲狀腺癌一般都具有家族聚集性，容易出現家中多人確診的情況。他分享經歷，指自己曾經遇到一名女患者，其家中姊妹8人都曾經患上甲狀腺癌，除了大姐之外，其餘7人都進行了手術切除腫瘤。他表示，還有不少類似的案例，由此可見癌症基因在甲狀腺癌的發病中亦扮演關鍵角色。

癌症多數難以察覺，那麼甲狀腺癌又是否有任何先兆？殷科就列出以下5種異常，一旦發現這些症狀，可能代表甲狀腺出現問題。

1. 情緒異常

當甲狀腺激素過少時，會導致人的情緒低落或憂鬱。反之，而當甲狀腺激素過多時，則會導致人變得易怒、煩躁或焦慮。

2. 大便異常

當甲狀腺激素過少時，腸蠕動會變慢，繼而導致便秘。而當甲狀腺激素過多時，則會導致一天好幾次大便的情況。

3. 體重異常

殷科表示，很多因素會導致體重增加或減輕，但如果飲食和運動習慣都沒有改變，體重卻驟增或驟減，便很有可能是甲狀腺出了問題。其中，若甲狀腺激素分泌過少，體重會明顯增加；反之，若甲狀腺激素分泌過多，體重則會明顯減輕。

4. 出汗異常

甲狀腺激素減少會導致汗水、皮脂分泌減少，繼而導致皮膚乾燥、粗糙。而當甲狀腺激素增多，則會讓皮膚變得潮濕、多汗。

5. 脖子變粗

甲狀腺位於脖子正前方，出現問題時可能會有腫大的情況，讓脖子看起來變粗。如果情況嚴重，還會影響發聲、吞嚥和呼吸。

甲狀腺癌3大種類

據本港醫院管理局香港癌症資料統計中心的數據，2020年共有978宗甲狀腺癌新症，當中男性佔203宗，女性則有775宗，男女患者的比例約為0.3比1，死亡數目則有46宗。

外科專科醫生王喬峯曾接受訪問指出，甲狀腺癌主要有以下幾大類型：

  • 1. 高分化甲狀腺癌，生長速度較慢，又分為乳頭狀腫瘤及濾泡狀腫瘤。最常見的是乳頭狀腫瘤，約佔整體甲狀腺癌的85%。
  • 2. 甲狀腺未分化癌，生長速度快及致命率高。
  • 3. 甲狀腺髓質癌，較多見於遺傳性的多發性內分泌腫瘤綜合症。 

5大常見徵狀

甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，容易令人忽略或以為是其他疾病，當中較常見的徵狀包括：

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甲狀腺癌6大常見成因

甲狀腺癌的成因至今仍不明，醫學界推測有可能與以下因素有關：

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