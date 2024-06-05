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廿四節氣｜芒種日燥熱勿犯6大禁忌　4類人沖煞有損健康+忌做1事失財運

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 57 分鐘前

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芒種是廿四節氣之一，有4類人沖煞影響身體，並切忌做一事減少財運。（iStock圖片）

【廿四節氣/24節氣/芒種2024/芒種禁忌/6月5日/生肖沖煞/健康運/財運】最近，天氣悶熱，心情又容易惱怒憂鬱？原來6月5日正進入芒種節氣，芒種的到來也代表夏天到了！星座及塔羅牌專家小孟老師建議，在這燥熱天氣勿犯6大禁忌，並預告4類人沖煞影響身體，即看自己所屬生肖是否上榜！

廿四節氣｜芒種的由來

芒種是廿四節氣之一，命名來自於這時的稻子已經結實成「種」，而稻穀上也長出了細細的「芒」，因此被稱作「芒種」。今年芒種是在6月5日，這一天太陽到達黃經75度，是農作物種植時間的分界點，象徵著最後的播種時刻。濕熱之氣到處彌漫，濕性重濁，易傷腎氣、困腸胃，使人感到食慾不振，精神困倦。這段時間天氣燥熱易怒，小孟老師建議多喝綠豆湯、桑葚、黑棗汁能退火。

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廿四節氣｜芒種6大禁忌

1. 不宜喝太冰：

  • 芒種天氣過熱，不宜喝太冰冷的飲品與冰食，以免身體冷熱變化太大，導致頭暈目炫，或者產生耳鳴。

2. 不宜吃芒果：

  • 芒果容易引起濕疹，過度食用會讓身體痕癢或引發皮膚過敏，因此愛吃芒果的朋友盡量避免不宜食用過量。

3. 不宜洗冷水澡：

  • 芒種日天氣熱，很多人運動後喜歡洗冷水澡，切忌務必保持溫度適中，以免身體刺激過大引起感冒。

4. 不宜剪髮：

  • 芒種日在古代是屬於忙碌的節氣，因此古人不會在這個日子剪頭髮，若在此日剪髮代表未來一年你會很清閑，財運會減少。

5. 不要浪費米糧：

  • 芒種為農夫辛苦栽重日與收割日，因此米飯一定要吃完，過度浪費容易財氣空空。

6. 4類人沖煞：

  • 芒種當日會與生肖屬馬和屬牛相沖，及雙魚座與摩羯座，這4類人不宜前往較陰的地方，或者到海邊以防止煞氣沖入，影響到身體。
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