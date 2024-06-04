香港小姐丨馮盈盈晚裝騷身段迎接30歲　FYY：開啓一段更華麗的人生旅程【多圖】

▲ 馮盈盈迎接30歲來臨，散發女人味。

2016年奪港姐冠軍的馮盈盈（FYY），當選前已經港大食物及營養學系以二級榮譽乙等成績畢業，當年以大熱姿態奪冠，不過因為她說話時比較豪放，因此被形容行為MK，加上主持《#後生仔傾吓偈》時常講有關性話題，因此一度被網民戲稱為「性博士」。

馮盈盈一向予人形象就說話大聲的港女，不過近年慢慢改變收儉，積極進修自我增值，更重返母校香港大學修畢食品市場管理及營銷學碩士課程。

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馮盈盈身材回勇

在本月10日便30生日，即將「轉字頭」的馮盈盈在個人IG公開一段慶祝即將踏入30歲的短片，寫道：「只剩數天就迎來6月10日，這是一個特別日子，揭開我人生新的一頁。就如我很喜歡的一首歌《One Moment In Time》，我準備好要珍惜並捉住這個特別時刻。踏入30歲的我，是代表開啓一段更璀璨、更華麗的人生旅程。」

之前，馮盈盈因為修身令網民覺得過瘦，令身材也變得「冇嘢睇」之餘，也令粉絲擔心其健康。

不過從今次影片所見，身穿低胸晚裝的馮盈盈，身材似乎已復最佳狀態，大騷事業線的她盡見身段曲線玲瓏，同時她還上載多張穿大露背又高衩的晚裝靚相狂派福利，盡洗MK味改添女人味，令網民紛紛留言讚好。

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