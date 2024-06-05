大學排名｜QS大學排名本港6間院校上升　港大列第17位創歷史新高

▲ QS世界大學排名2025出爐，港大由去年第26位升至第17位，創歷史新高。（資料圖片）

英國高等教育排名機構QuacquarelliSymonds（QS）世界大學排名2025出爐，本港有7間大學上榜、其中6間排名上升。多間大學排名創歷史新高，包括排名最高的香港大學列第17位，按年升9位；連同排名急升的中文大學及科技大學，分別排第36及47位，合共3間大學躋身全球五十大。

今屆排名涵蓋106個地區共1,500間院校，採用9項指標，包括可持續性、就業情況，以及國際研究網絡、學術聲譽、僱主聲譽、論文引用次數、師生比例，國際教員及學生比例。

繼上屆更改計分方法，本港6間大學排名下跌後，今屆反而有6間排名上升。港大由去年第26位升至第17位，創歷史新高；仍落後新加坡及內地3間大學，包括排第8位的新加坡國立大學、第14位的北京大學，以及第15位南洋理工大學，但反超第20位的清華大學。

中大排名亦由第47位升至第36位，創歷史新高；科大則由第60位升至第47位，分別急升11及13位；理工大學升8位至第57位，城市大學升8位至第62位，浸會大學升43位至第252位，僅得嶺南大學由去年641-650位，跌至711-720位。

QS稱，「香港的高等教育體系是全球最完善的體系之一」，整體進步率為71%，為全球擁有5間或以上上榜大學的國家或地區中排名最高。其中，港大在論文引用次數及國際研究網絡指標上進步顯著，證明在研究、與國際機構建立聯繫、進行合作項目方面表現良好，亦成功提高僱主聲譽得分。

中大校長段崇智稱，這驕人成績印證中大一直對學術卓越的堅持及媲美世界一流大學的實力；城大校長梅彥昌亦表示，城大將帶領、提供更多機會予師生，以迎接全球發展趨勢；科大指，排名反映大學在教研及知識轉移的卓越表現，備受肯定；理大指，排名反映大學教學、研究水平及全球影響力；浸大對有關結果表示歡迎，將以結果為持續提升教研水平工作的一項參考。

嶺大則指，排名以统一機制衡量全球不同規模大學，未必反映教學質素及學生學習體驗，但明白排名帶來的滯後效應，期待未來各種参考指標能反映嶺大最新成果。

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